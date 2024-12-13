Если вы не согласны с цифрами в платежке, можно сделать перерасчет.

Украинцы знают, что если вовремя не передать показания счетчика, то итоговая сумма в квитанции за электричество может неприятно удивить. Некоторые люди могут подать заявление на перерасчет электроэнергии. Узнайте, как это сделать и кто имеет право на такую услугу.

Что значит перерасчет в квитанции за электроэнергию

Если вам пришел большой счет за электроэнергию, скорее всего, вы забыли передать показания счетчиков, и вам достались общие показатели - среднесуточный объем потребления для индивидуального потребителя. Также неправильный счет за счет может прийти, если вы не живете дома, все электроприборы отключены, но не отключен свет.

Для того чтобы такие ситуации больше не повторялись, запомните, что показания счетчика за предыдущий месяц нужно передавать вовремя. У вас есть 2 последних дня текущего месяца или 3 первых дня следующего. То есть, например, показания за декабрь нужно снять или 30-31 декабря, или до 3 января.

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Система работает именно так, потому что с 4 числа каждого месяца формируются счета потребителей в их личных кабинетах. Если не успеть передать фактические показания счетчиков вовремя, то оператор составит расчет по общему тарифу.

Как подать заявку на перерасчет электроэнергии и вернуть деньги

Понять, что делать, если много насчитали за свет, нетрудно, ведь как мы уже сказали, забывчивость или невозможность снять показания счетчиков и передать их оператору - это не конец света. Такую ситуацию можно исправить - нужно обратиться к ОСР и озвучить актуальные показания счетчика. Измененные сведения будут указаны в следующей платежке. Также снять показания может контролер.

И если с процедурой оформления перерасчета все просто, то настоящие сложности возникают с тем, как вернуть деньги за переплату за свет. К сожалению, если вы заплатили по своему счету слишком много, то деньги вернуть не удастся - излишек останется и будет учтен при следующих платежах. Запросить возврат средств можно, только если вы случайно перевели деньги не тому поставщику - тогда необходимо звонить в Центр обслуживания клиентов предприятия, которое получило вашу оплату и действовать по озвученной инструкции.

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