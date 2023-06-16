Он обратил внимание, что ТЦК не оформляет отсрочку лицам с инвалидностью без прохождения ими военно-врачебной комиссии.

У адвоката Богдана Пересады спросили, может ли военнообязанный с третьей группой инвалидности получить отсрочку без прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и посещения военкомата, или же ТЦК.

В комментарии B2Bconsult юрист пояснил, что человек с III группой инвалидности не подлежит мобилизации по ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Такую категорию укранцев могут мобилизовать только с их согласия.

Пересада заявил, что об основании для отсрочки от мобилизации военнообязанный должен сообщить военкомату - лично с предоставлением документов или ценным письмом с описью вложения "Укрпочтой".

Видео дня

Адвокат напоминает, что ВВК нужно проходить раз в 5 лет, но, как показывает практика, ТЦК не оформляет отсрочку без прохождения военно-врачебной комиссии:

"Формально, ТЦК не захочет оформлять вам отсрочку без прохождения ВВК, это такая их позиция. То есть пока не пройдете ВВК, отсрочку не оформят".

То есть, заключает Пересада, оформить отсрочку без визита в ТЦК и прохождения ВВК не получится.

Мобилизация в Украине 2023

В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 18 августа 2023 года. Именно поэтому раздача повесток будет продолжаться, как и споры относительно некоторых действий и полномочий военкоматов.

Адвокат Андрей Карпенко объяснил, должен ли ограниченно годный мужчина повторно проходить военно-врачебную комиссию во время мобилизации в Украине.

В свою очередь адвокат Роман Симутин отмечал, что для получения отсрочки вы должны заблаговременно подготовить оригиналы документов с копиями для ТЦК.

Вас также могут заинтересовать новости: