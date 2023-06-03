Заявление о праве на отсрочку нужно не отдать, а именно зарегистрировать, чтобы на заявлении поставили отметку о его получении.

Адвокат Роман Симутин объяснил украинцам, как явиться в ТЦК и правильно подать документы на отсрочку. В своем YouTube-канале он рассказал, что вы должны ознакомиться со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и выяснить, есть ли у вас основания для отсрочки от мобилизации.

Юрист напомнил, что, например, вы можете получить отсрочку в связи с инвалидностью жены или если родители имеют инвалидность 1 или 2 группы. При этом вы должны заблаговременно подготовить оригиналы документов с копиями.

"Составьте заявление о предоставлении отсрочки, ссылаясь на указанные документы. Если вы имеете определенные болезни и проходили лечение, обязательно приготовьте выписки из истории болезни и заявление с требованием приобщить их к личному делу при прохождении ВВК", - советует Симутин.

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Он подчеркнул, что по прибытии в ТЦК нужно обязательно зарегистрировать заявление. Не отдать, а именно зарегистрировать, чтобы на заявлении поставили отметку о ее получении. Чтобы потом у представителей территориального центра не было возможности вернуть это заявление без регистрации и направить вас на военно-врачебную комиссию. А после ВВК вам уже сразу вручат мобилизационное распоряжение, поэтому вы просто не сможете подтвердить, что имели право на отсрочку. Или сможете, но уже в суде.

"Аналогичная ситуация с прохождением ВВК. Например, по выпискам из истории болезни вы точно ограниченно пригодны или же непригодны, а комиссия сочла вас годным. Вы подали жалобу в центральную ВВК, сославшись на выписки из истории болезни, а в ответ: ничего не знаем, ничего не видим, в деле выписки отсутствуют. Теперь вы поняли, почему так важно заявление с отметкой", - пояснил адвокат.

Адвокат о нюансе по получению отсрочки от мобилизации

Ранее адвокат Андрей Новак объяснил, можно ли не приходить в военкомат за повесткой, если военнообязанный не пригоден к службе по состоянию здоровья имеет родителей с инвалидностью.

По его словам, для подтверждения этих обстоятельств, если человек ранее не подтверждал их в военкомате, он все же должен явиться туда и уточнить или изменить свои учетные данные.

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