Адвокат назвал нарушением ситуацию, когда человеку не предоставляют право на отсрочку, если у него есть на это основания.

В Украине есть категории людей, которые имеют право на отсрочку от мобилизации. Узнать, есть ли вы в этом перечне, вы можете, ознакомившись со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Адвокат Тарас Никифорчук в своем YouTube-канале рассказал, что существует схема в ТЦК, при которой человек, имеющий право на отсрочку, приходит в "военкомат", а его отправляют проходить военно-врачебную комисиию (ВВК). А после и вовсе мобилизуют.

"Согласно ст. 23 Закона "О мобилизации", подчеркиваю, нет такого обязательства проходить какую-то медицинскую комиссию, если у вас есть основания для отсрочки", - подчеркнул адвокат.

Он отметил, что еслы вы направили в ТЦК документы, подтверждающие право на отсрочку, а ответа так и не дождались, обращайтесь в вышестоящий центр комплектования. Если и после этого вам не предоставляют отстрочку - есть для жалоб Генштаб, Минобороны, правоохранительные органы.

"Я считаю, если не выдают вот эту отсрочку, это является нарушением", - подчеркнул адвокат Никифорчук.

Советы адвокатов по отсрочке от мобилизации

Ранее юрист Мария Звягинцева объясняла, что повестки в Украине могут вручать и военнообязанным, которые уже имеют отсрочку, и людям с инвалидностью. Они должны явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие, что они имеют отсрочку.

Адвокат Роман Симутин отмечал, что вы можете получить отсрочку в связи с инвалидностью супруга или если родители имеют инвалидность 1 или 2 группы. При этом вы должны заблаговременно подготовить оригиналы документов с копиями для ТЦК.

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