Пасха 2023 проходит в условиях военных ограничений.

Православные украинцы в воскресенье, 16 апреля, отметили Пасху, не отпугнули прихожан и действующие военные ограничения.

Уже в 05:00 утра двор Киево-Печерской лавры стал наполняться молодежью и стариками в ожидании утреннего праздничного богослужения. Многие пришли не только освятить традиционные паски, но и послушать украинскую молитву.

Ведь, как писал УНИАН, этот день для главной святыни стал историческим - впервые за последние 300 лет в Свято-Успенском соборе службу Божью провели на украинском языке.

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Вместе с тем на территории Киево-Печерской лавры до сих пор действует УПЦ МП. Священники Московского патриархата молились на Пасху в церкви преподобного Агапита Печерского.

Пасха 2023 - последние новости

Утро 16 апреля началось с праздничного обращения президента Владимира Зеленского, митрополита ПЦУ Епифания и обстрелов Россией украинских храмов на прифронтовых территориях.

В пасхальном обращении Зеленский провел параллель между воскресением Христа и возрождением Украины. А Епифаний обвинил Московский патриархат в рабской покорности тирании Кремля.

Пасха 2023 проходит в условиях военных реалий. Накануне верующим разрешили присутствовать на ночных богослужениях при условии, что выходить из храмов они не будут до самого утра. Одновременно в ряде регионов запретили посещать кладбища из-за возможных провокаций российских войск.

В свою очередь, Служба безопасности Украины призвала украинцев накануне праздников ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили; не поддаваться на возможные провокации или подстрекательства к незаконным действиям; соблюдать комендантский час.

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