Комендантский час продлится, как всегда, но он не делает невозможным проведение ночного богослужения в церквях, отметили в КГВА.

В Киеве на Пасху 2023 верующие, которые пришли на службу в церковь до начала комендантского часа, смогут остаться в храме на всю ночь.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. "Важное уточнение насчет богослужений во время комендантского часа! Напомню, что, по предварительному графику, храмы и соборы будут открыты для всех верующих для вечерних и утренних молебнов 15 и 16 апреля. 15.04.2023 вечерние молебны проведут в период с 15.00 до 23.00 час. А 16.04.2023 запланированы утренние молебны - в период с 05.00 до 18.00 час.", - отметил он.

По его словам, комендантский час продлится, как всегда, с 00.00 до 05.00, однако он не делает невозможным проведение ночного богослужения в церквях. "Верующие, которые пришли на службу до начала комендантского часа, могут оставаться в храме на всю ночь, до завершения комендантского часа. По завершению комендантского часа люди также могут посетить церкви и освятить пасхальную корзину", - отметил Попко.

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Чиновник подчеркнул, что покидать храмы и находиться на улице или в других общественных местах во время комендантского часа запрещено. "Кроме того, все верующие, которые решат посетить ночные молебны в храмах, должны самостоятельно узнать о расположении ближайшего укрытия. При объявлении воздушной тревоги и священнослужители, и посетители должны обязательно перейти к ближайшему сооружению гражданской защиты", - добавил руководитель КГВА.

Интересные новости о Пасхе 2023 - что надо знать

Ранее власти Киева отмечали, что в столичных храмах богослужения будут проходить онлайн. Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний говорил, что на Пасху проведет службу в Киево-Печерской лавре - в Успенском соборе. По его словам, вероятнее всего, служба состоится утром.

Пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий посоветовал украинцам на Пасху не создавать толпу, поскольку противник коварен и может нанести удары.

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