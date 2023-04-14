Украинцев просят сообщать о подозрительных предметах и людях, которые могут представлять потенциальную угрозу.

Служба безопасности Украины призывает украинцев не посещать массовых собраний и придерживаться рекомендаций по безопасности накануне Пасхи.

Россия прекрасно понимает, что терпит поражение на поле боя, поэтому не оставляет попыток устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества, отмечается в сообщении в Telegram-канале СБУ. "Для этого РФ пытается применять разнообразные инструменты и, среди прочего, уделяет особое внимание религиозной тематике", - отметили в Службе.

Они заверили, что прилагают максимум усилий, чтобы нейтрализовать влияние оккупантов на церковную среду и не дать России хотя бы минимальной возможности использовать религиозный вопрос для достижения собственных целей.

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В СБУ добавили, что сейчас важны бдительность, осмотрительность и слаженность действий каждого. "Поэтому Служба безопасности призывает граждан накануне праздников ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили; не поддаваться на возможные провокации или подстрекательства к незаконным действиям; соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона", - говорится в сообщении.

Также в СБУ призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытиях. Кроме того, украинцев призвали без надобности не задерживаться в храмах при освящении пасхальной корзины, а также сообщать правоохранителям о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

Россия может готовить провокацию к Пасхе

Как сообщал УНИАН, пресс-офицер Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий призвал украинцев, особенно с деоккупированных территорий и тех, которые располагались или располагаются вблизи ведения боевых действий, не создавать больших скоплений, ведь от России можно ожидать ударов и в праздничные дни.

В Воздушных силах ВСУ также не исключают, что российские захватчики могут осуществить ракетный обстрел Украины на Пасху.

Известно, что Нацполиция планирует усилить меры безопасности на Пасхальные праздники. Всего правопорядок будут поддерживать более 20 тысяч правоохранителей.

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