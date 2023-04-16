Структуры РПЦ были системно включены в осуществление агрессии России против Украины, отметил митрополит.

Митрополит Епифаний, который является предстоятелем Православной церкви Украины, заявил, что Московский патриархат находится в рабской покорности тирании Кремля.

Одним из инструментов агрессии "русского мира" являются церковные институты, говорится в материале Епифания на "Украинской правде". "Московский патриархат во главе с Кириллом Гундяевым находится в рабской покорности кремлевской тирании и служит ее инструментом. Структуры РПЦ - и это видим не только мы, но признают и независимые международные эксперты - были системно включены в подготовку к агрессии против Украины и в ее осуществление", - отметил митрополит.

Епифаний отметил, что Украинская православная церковь Московского патриархата на словах дистанцируется от РПЦ, но на деле остается ее подчиненной. По его мнению, украинское государство имеет право в духовной сфере защищать себя от гибридной агрессии РФ.

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В середине ноября 2022 года правоохранители начали уголовное производство после того, появилась информация, что на территории Киево-Печерской лавры во время службы прославляли Россию, которая вторлась на нашу землю и убивала мирных людей.

Президент Владимир Зеленский в начале декабря подписал указ, которым было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении запрета на деятельность в нашем государстве религиозных организаций, которые аффилированы с РФ.

В начале декабря Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь ПЦУ. Стоит отметить, что представители УПЦ МП не захотели добровольно покинуть территорию Лавры.

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