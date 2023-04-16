Полиция на входе проверяла документы и пасхальные корзины.

В Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры прошло пасхальное богослужение. Его возглавил исполняющий обязанности наместника Лавры архимандрит Авраамий.

Как сообщает Радио Свобода, впервые в этом храме богослужение проводили на украинском языке. Полиция на входе проверяла документы и пасхальные корзины.

Представители УПЦ МП также проводили сегодня пасхальное богослужение в Лавре - в церкви преподобного Агапита Печерского.

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Пасха 2023 - последние новости

Вечером 15 апреля 2023 года Благодатный огонь доставили в Украину. Его сначала привезли в кафедральный собор Святой Троицы Православной церкви Украины в Луцке, а затем передали во все храмы ПЦУ.

Сегодня утром Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и провел параллель между воскресением Христа и возрождением Украины.

Пасха 2023 снова проходит в условиях военных ограничений. Из-за комендантского часа в традиционные пасхальные мероприятия пришлось внести коррективы: верующим разрешили присутствовать на ночных богослужениях, но при условии, что они останутся внутри храмов и не будут выходить на улицу до утра.

Одновременно в ряде регионов гражданам запретили посещать кладбища в рамках пасхальных поминальных мероприятий.

Свято-Успенская Киево-Печерская лавра под протекторатом ПЦУ - что известно

Накануне предстоятель Православной церкви Украины-митрополит Епифаний анонсировал, что на Пасху проведет службу в Киево-Печерской лавре.

В последние годы лавра фактически принадлежала УПЦ Московского патриархата, однако 10 марта администрация заповедника расторгла с попами договор об аренде из-за выявленных нарушений в пользовании госимуществом.

Сейчас в храмах комплекса работает комиссии Минкульта, чтобы оценить наличие государственного имущества, которое оставила УПЦ МП и возможные убытки, которые нанес Московский патриархат.

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