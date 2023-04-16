Президент напомнил, что Пасха – это праздник возрождения и восстановления справедливости.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и провел параллель между воскресением Христа и возрождением Украины.

"Мы отмечаем сегодня праздник Воскресения Господня. Его главным символом есть победа добра, правды, жизни. С непоколебимой верой в необратимость этих побед мы встречаем Пасху. В этот день год назад все мы молились, чтобы Украина выстояла, сегодня чтобы Украина победила", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что после победы над всеми украинскими территориями засияет "свет справедливости".

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"Это свет воссоединения людей и семей. (...) Это свет возрождения. Восстановления того, что уничтожил и изуродовал оккупант. Восстановление нашей прекрасной страны, которая в будущем станет еще прекраснее. Это свет истины и правды. Торжество закона и правосудия", – заявил глава государства.

Пасха в условиях войны

В этом году Пасха снова проходит в условиях военных ограничений. Из-за комендантского часа в традиционные пасхальные мероприятия пришлось внести корректировки. Верующим разрешили присутствовать на ночных богослужениях, но с условием, что они останутся внутри храмов и не будут выходить на улицу до утра.

Кроме того, в ряде регионов гражданам запретили посещать кладбища в рамках пасхальных поминальных мероприятий. Эти ограничения касаются прифронтовых регионов и тех районов, которые ранее были освобождены от российской оккупации. Причина – большое количество мин и боеприпасов, которые остаются в этих местах.

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