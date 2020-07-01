В Украине с сегодняшнего дня можно изменить избирательный адрес: что нужно сделать до местных выборов 2020

В октябре в Украине должно пройти голосование на местных выборах.

На 25 октября этого года в Украине запланированы местные выборы. Начиная с сегодняшнего дня, 1 июля, украинцы могут изменить избирательный адрес, чтобы иметь возможность проголосовать на выборах. Такую возможность граждане Украины получили благодаря новому Избирательному кодексу, вступившему в силу с 1 января 2020 года.

Следует заметить, что, изменив избирательный адрес, в дальнейшем не придется повторять эту процедуру перед каждыми выборами, разве что только в случае, если человек переедет в другое место жительства.

Изменение места голосования: что нужно сделать

Изменить или определить избирательный адрес, чтобы иметь возможность проголосовать на местных выборах 25 октября 2020 года, можно будет с 1 июля до 9 сентября включительно. Для этого граждане Украины, живущие не по месту регистрации или не имеющие регистрации, должны пройти процедуру изменения места голосования, которая состоит из следующих 5 шагов:

1. Прийти в отдел ведения ГРИ

Найти адрес отдела ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) по фактическому месту жительства можно по ссылке.

2. Подать заявление и копию подтверждающего документа

Перед походом к ГРИ следует сделать копию документа, подтверждающую проживание по указанному адресу. Бланк заявления можно скачать в приложении к постановлению ЦИК №88, распечатать и заполнить дома или взять уже в отделе ГРИ.

С собой необходимо иметь паспорт гражданина Украины (или временное удостоверение, если гражданство приобретено лишь недавно) и оригинал документа, подтверждающий проживание по указанному в заявлении адресу.

Таким документом может быть:

договор аренды жилья;

документ, удостоверяющий осуществление избирателем предпринимательской деятельности по определенному адресу;

документ о праве собственности на жилье;

справка ВПЛ (переселенца);

документ, удостоверяющий осуществление избирателем уходу за лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу;

документ, удостоверяющий пребывание избирателя в браке или в родственных отношениях с лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу.

3. Получить сообщение об изменении избирательного адреса

В течение 15 дней Госреестр должен изменить избирательный адрес гражданина. Отдел ведения ГРИ должен сообщить об этом одним из указанных способов:

выдать сообщение непосредственно в отделе ведения ГРИ;

отправить оповещение по почте на новый избирательный адрес;

отправить сообщение по электронной почте (для этого необходимо заполнить соответствующее поле во время подачи бумажного заявления).

Если в соответствии с законодательством избиратель имеет основания и все документы для изменения избирательного адреса и считает отказ неправомерным, то может оспорить его в суде. Уведомление об отказе отдел ведения ГРИ должен предоставить не позже следующего дня после подачи заявления.

4. Проверить себя в списке избирателей

Для этого нужно зайти в "Личный кабинет избирателя" на сайте ДРВ. В разделе "Проверка включения" следует внимательно ввести свои персональные данные и подтверждающий код, который поступит на электронную почту. Удостоверившись, что отображается уже новый избирательный адрес, следует сверить номер и адрес нового избирательного участка по этой ссылке.

Позже, когда участки получат печатные предварительные списки избирателей, можно будет прийти на новый участок и проверить правильность своих данных в списках избирателей.

5. В день голосования прийти на новый участок

25 октября 2020 года нужно прийти на новый избирательный участок и проголосовать. Сделать это можно будет с 8:00 до 20:00, имея с собой лишь паспорт гражданина Украины.

Подача документов через уполномоченное лицо и онлайн

Подать документы для изменения места голосования на выборах можно также через уполномоченное лицо или онлайн.

Уполномоченное лицо должно пройти тот же путь подачи заявления, единственным отличием является то, что оно должно иметь с собой свой паспорт, а также выданную избирателем доверенность, заверенную согласно требованиям законодательства.

Особенности подачи заявления о смене избирательного адреса онлайн следующие:

процедура будет доступна только на официальном сайте Государственного реестра избирателей и сделать все можно будет только при наличии электронной цифровой подписи (ЭЦП);

заявление будет создаваться непосредственно на сайте, его не надо будет сканировать и отправлять;

нужно вписать необходимые данные и скачать подтверждающий документ, который касается указанного адреса в формате JPG или PDF объемом до 5 Мб;

в заявлении обязательно следует указать электронную почту, чтобы получить таким образом уведомление о смене избирательного адреса или об отказе.

Каким образом определяется избирательный адрес

Для граждан, не имеющих зарегистрированного места жительства, избирательной адресом может быть адрес соответствующего центра учета.

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Если человек недавно получил право голоса (исполнилось 18 лет) или ранее не был включен в список избирателей, хотя имеет такое право, то ему необходимо обратиться в отдел ведения ГРИ по месту жительства с заявлением о смене избирательного адреса. Также необходимо будет предоставить копию документа, обосновывающего определения избирательного адреса.

Если в реестре относительно предыдущего избирательного адреса указана отметка "выбыл", то такому гражданину надо обратиться в отдел ведения ГРИ по месту жительства с заявлением о смене избирательного адреса. Нужно будет предоставить копию документа, обосновывающего определения избирательного адреса.

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