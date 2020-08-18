Кабмин Украины разрешил паломничество хасидов в Умань, но призвал воздержаться от него
На сайте Кабинета министров Украины опубликовали совместное заявление от имени правительств Украины и Израиля, которое касается вопроса паломничества брацлавских хасидов в город Умань.
Об этом сообщает Jewishnews.
В заявлении отмечается, что несмотря на то, что по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, которую он проявил ранее, еврейский праздник Рош а-Шана можно считать государственным, эпидемиологическая ситуация как в Украине, так и в Израиле, является неудовлетворительной.
В связи с этим, еврейских паломников призвали всё же воздержаться от традиционного посещения Умани.
Тем же, кто всё-таки решил приехать, в Кабмине напомнили, что карантинные ограничения касаются всех публичных мероприятий и обязательны к соблюдению.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram