Кабмин Украины разрешил паломничество хасидов в Умань, но призвал воздержаться от него

На сайте Кабинета министров Украины опубликовали совместное заявление от имени правительств Украины и Израиля, которое касается вопроса паломничества брацлавских хасидов в город Умань.

Об этом сообщает Jewishnews.

В заявлении отмечается, что несмотря на то, что по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, которую он проявил ранее, еврейский праздник Рош а-Шана можно считать государственным, эпидемиологическая ситуация как в Украине, так и в Израиле, является неудовлетворительной.

В связи с этим, еврейских паломников призвали всё же воздержаться от традиционного посещения Умани.

Тем же, кто всё-таки решил приехать, в Кабмине напомнили, что карантинные ограничения касаются всех публичных мероприятий и обязательны к соблюдению.

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Автор: УНИАН