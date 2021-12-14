Законопроект был инициирован президентом Владимиром Зеленским.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который вносит изменения в ряд законодательных актов и регулирует отдельные вопросы процедур банкротства на период борьбы с распространением COVID-19.

За соответствующий проект закона №4220 проголосовали 289 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Данный закон нормирует порядок проведения собрания (комитета) кредиторов в режиме видеоконференции, а также путем опроса, процедуру подтверждения личности и полномочий участника собрания (комитета) кредиторов, оформления результатов собрания (комитета). Предполагается, что будет происходить идентификация с помощью ЭЦП (электронная цифровая подпись - УНИАН).

Также законопроектом уточняется вопрос ответственности арбитражного управляющего за несовершение действий, предусмотренных Кодексом по процедурам банкротства, из-за требований карантина, установленного Кабинетом министров с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни.

Кроме того, законопроектом определяются основания продления сроков проведения предыдущего заседания суда по делу о банкротстве (неплатежеспособности), обращения в рамках производства по делу о банкротстве (неплатежеспособности) о признании недействительными сделок, совершенных должником, действия моратория на удовлетворение требований кредиторов, объявление о проведении первого, повторного и (или) второго повторного аукциона, выполнения плана санации или реструктуризации долгов должника, процедуры распоряжения имуществом, ликвидации, реструктуризации долгов должника и погашение долгов.

Данный законопроект был инициирован президентом Владимиром Зеленским.

Банкротство во время карантина:

В июне 2020 года Верховная Рада приняла закон о недопущении злоупотреблений в сфере банкротства на период карантина, введенного властями в рамках мер для противодействия распространению в стране коронавирусной болезни COVID-19.

1 июня 2021 года Верховная Рада приняла за основу законопроект, который вносит изменения в ряд законодательных актов и регулирует отдельные вопросы процедур банкротства на период борьбы с распространением COVID-19.

Автор: Дмитрий Шварц