Предполагается, что такая мобилизация позволит повысить эффективность проведения мероприятий по ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на территории Украины.

В Украине расширили перечень задач мобилизации в восстановительный период, дополнив "Положения о единой государственной системе гражданской защиты" пунктом о проведении целевой мобилизации в условиях войны.

"Проведения целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций", - говорится в описании пункта.

Такая мобилизация предусматривает привлечение людей к ликвидации последствий военных действий и чрезвычайных ситуаций на территории страны.

Кроме того, предусмотрено принятие мер в восстановлении объектов критической инфраструктуры и сферы жизнеобеспечения населения, определение населенных пунктов и районов, которые требуют разминирования.

Представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство предусмотрело возможность привлекать работников и волонтеров без профильного образования для оказания соцуслуг во время чрезвычайного или военного положения.

Также правительство определило условия назначения компенсации людям, которые предоставляют соцуслуги на непрофессиональной и профессиональной основе в случае введения чрезвычайного или военного положения.

Напомним, ранее целевую мобилизацию могли проводить для устранения последствий чрезвычайных ситуаций.

24 февраля 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, президент Владимир Зеленский издал указ "О всеобщей мобилизации". 3 марта вышел закон ВР "О мобилизации". В нашей стране объявлена и проводится всеобщая мобилизация в течение 90 суток со дня вступления указа в силу.

Волны мобилизации: кого мобилизуют в Украине

Всего в Украине предусмотрено четыре волны мобилизации. Все граждане в возрасте от 18 до 60 лет обязаны явиться по вызову военкомата и встать на учет. Но призыву подлежат не все, а лишь необходимое для ВСУ количество солдат.

Первая очередь мобилизации - это бывшие военнослужащие до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили по контракту или в одной из волн мобилизации.

Вторая очередь - военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

Третья очередь мобилизации или мобилизационный резерв - военнообязанные граждане, закончившие военные кафедры вузов как офицеры запаса.

Четвертая очередь или общественный резерв - граждане, у которых нет возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу.