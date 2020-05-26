Изнасилование и пытки девушки в Кагарлыке: двум полицейским сообщили о подозрении

Правоохранители подготовили ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде ареста без права на залог.

Следователи ГБР сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции. Полицейские подозреваются в изнасиловании и превышении служебных полномочий.

Читайте такжеМассовой переаттестации полицейских по всей Украине из-за событий в Кагарлыке не будет – МВД

"Оперуполномоченный подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). Начальник одного из секторов Кагарлицкого ОП подозревается в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении на сайте бюро.

Правоохранители подготовили ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора и прокуратуры Киевской области.

Как сообщалось, в понедельник, 25 мая, в городе Кагарлык Киевской области по подозрению в изнасиловании и пытках задержали двух правоохранителей. В ночь на воскресенье медики доставили в больницу женщину, которая сообщила, что ее пытали в участке и указала на конкретных полицейских.

Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему насилием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram