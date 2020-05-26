Изнасилование женщины в Кагарлыке: Геращенко прокомментировал возможность отставки Авакова

Антон Геращенко подчеркнул, что после звонка потерпевшей в полицию о содеянном в течение 12 часов было проведено расследование, а подозреваемые - задержаны.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко прокомментировал возможность отставки главы ведомства Арсена Авакова из-за событий в Кагарлыке, где полицейские пытали и изнасиловали девушку.

О своих предположениях Геращенко рассказал в "Сніданку з 1+1", пишет ТСН.

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"Я считаю, что в этой ситуации решение не обоснованное. Потому что мы строим систему, при которой она реагирует на подобные события. Еще раз подчеркну: до Майдана подобные действия скрывали. У нас же позиция - и это как раз результат работы министра внутренних дел - у нас полная нетерпимость к пыткам и насилию. Мгновенная реакция на то, чтобы привлекать к ответственности таких людей", - подчеркнул замглавы МВД.

Геращенко отметил, что после звонка потерпевшей в полицию о содеянном в течение 12 часов было произведено расследование, а подозреваемые - задержаны. "Это и есть лучшая реакция полиции", - отметил Геращенко.

По его мнению, реакция полиции на сообщения о насилии и пытках в Кагарлыкском отделении полиции была молниеносной: в 18:47 поступило сообщение из больницы о насилии и пытках и уже в 19:15 правоохранители установили личности подозреваемых в преступлении сотрудников полиции. В 19:40 их задержали и вызвали следователей ГБР. В 8:00 Кагарлицкий отдел полиции расформировали, а руководство отстранили, а в 10:23 пресс-служба сделала заявление о факте насилия и пыток.

"Также, не могу не сказать, что кроме тех негодяев, что вы видите на фото за решеткой, в полиции служат десятки тысяч других полицейских, которые верно служат Украине, защищают Закон, раскрывают преступления и охраняют покой граждан, рискуя при этом своей жизнью и здоровьем. Такие полицейские, как Герой Украины Сергей Губанов - погибший от взрыва мины под селом Трехизбенка Луганской области. Помните об этом, пожалуйста", - добавил заместитель Авакова.

Как сообщалось, в понедельник, 25 мая, в городе Кагарлык Киевской области по подозрению в изнасиловании и пытках задержали двух правоохранителей. В ночь на воскресенье в больницу медики доставили женщину, которая сообщила, что ее пытали в участке и указала на конкретных полицейских. Дело расследуют в Государственном бюро расследований.

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