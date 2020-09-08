Свидетели видели, что бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха избила "русскоязычная компания" за замечание, сделанное им на украинском языке.
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Об этом народный депутат от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий написал в Facebook.
"Свидетели говорят, что Владимира Балуха избили после празднования дня рождения одного из заключенных Кремля. Рядом сидела русскоязычная компания. Балух сделал им замечание на украинским языке. Затем его выследили и избили", - отметил депутат.
При этом Княжицкий добавил, что эта информация проверяется
Избиение Балуха: что известно
Бывший российский политзаключенный Олег Сенцов заявил, что Балуха сегодня ночью избили, он находится в тяжелом состоянии в больнице. Избитого Балуха нашли сегодня утром. У него сломаны рука и ключица. Угрозы его жизни нет.
Балуха и Сенцова освободили год назад, 7 сентября 2019 года, в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией вместе с другими незаконно заключенными украинцами.
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