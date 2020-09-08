Бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха сегодня ночью избили, он находится в тяжелом состоянии в больнице, у него сломаны рука и ключица.

Свидетели видели, что бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха избила "русскоязычная компания" за замечание, сделанное им на украинском языке.

Читайте такжеЭкс-политзаключенного Кремля Балуха избили - Сенцов

Об этом народный депутат от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий написал в Facebook.

"Свидетели говорят, что Владимира Балуха избили после празднования дня рождения одного из заключенных Кремля. Рядом сидела русскоязычная компания. Балух сделал им замечание на украинским языке. Затем его выследили и избили", - отметил депутат.

При этом Княжицкий добавил, что эта информация проверяется

Избиение Балуха: что известно

Бывший российский политзаключенный Олег Сенцов заявил, что Балуха сегодня ночью избили, он находится в тяжелом состоянии в больнице. Избитого Балуха нашли сегодня утром. У него сломаны рука и ключица. Угрозы его жизни нет. Балуха и Сенцова освободили год назад, 7 сентября 2019 года, в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией вместе с другими незаконно заключенными украинцами.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк