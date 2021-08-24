На мероприятие пришли много иностранцев - как официально приглашенных, так и обычных туристов.

Из-за металлоискателей в центре Киева образовались очереди желающих посмотреть на парад.

Как передает корреспондент УНИАН, люди начинают сходиться на улицу Крещатик для того, чтобы посмотреть парад по случаю 30-летия Дня Независимости Украины. На прилегающих к Крещатику улицах установлены рамки с металлоискателями. Также на месте работают служебные собаки.

У рамок металлоискателей образовались большие очереди желающих посмотреть парад. В частности, на мероприятие пришли много иностранцев - как официально приглашенных, так и обычных туристов.

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В Киеве состоится парад войск, во время которого проведут артиллерийский салют с острова Труханов. В это время в Одессе состоится торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации, показ военной техники.

Из-за праздничных мероприятий в столице в ночь с 24 на 25 августа на два часа будет продлена работа столичного метрополитена и ряда маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования.

Автор: Дмитрий Хилюк