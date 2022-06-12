Большинство этих тел находятся в ужасном состоянии и визуально опознать их невозможно.

В Киеве начались мероприятия по идентификации 220 погибших защитников из "Азовстали" в Мариуполе, которые украинская сторона получила в результате двух обменов телами погибших.

Об этом сообщил бывший командир полка "Азов" (2016-2017) Максим Жорин.

"Много деталей говорить не могу, но могу поделиться некоторой информацией. Уже состоялось два обмена телами погибших: первый – 160:160... Во время второго обмена недавно мы смогли поменять и забрать почти 60 тел", - рассказал Жорин.

При этом он отметил, что еще почти столько же тел надо вернуть. Сейчас они находятся в Мариуполе. "Сейчас идут процессы, переговоры по дальнейшему обмену и возвращению их домой", - сказал Жорин.

Он подчеркнул, что переговоры будут продолжаться до тех пор, пока Украина не вернет всех погибших защитников.

По его словам, среди тех погибших, кого уже поменяли, примерно треть – это "азовцы".

"Есть погибшие бойцы из всех подразделений: морская пехота, полиция, СБУ, пограничники. Это можно понять из одежды и шевронов, но чтобы идентифицировать персонально каждого защитника понадобится много времени", - отметил он.

"Абсолютно все тела погибших (которых уже вернули – ред.) уже находятся в Киеве и сейчас начинается очень сложная работа по опознанию тел. Большинство этих тел находятся в ужасном состоянии и визуально опознать их невозможно", - сказал он.

Придется проводить сложные экспертизы, процесс идентификации может занять несколько месяцев, подчеркнул Жорин, добавив, что патронатная служба "Азова" пытается ускорить и облегчить работу по идентификации.

Как сообщал УНИАН, Мариуполь оккупировали российские войска 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Они просили мир о спасении: морпехи – о "экстракции", "Азов" – об эвакуации раненых.

Выход защитников Мариуполя на подконтрольную россиянам территорию проходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелий "Азовстали" вышли 2439 бойцов. Представители "Красного креста" регистрировали украинских защитников как военнопленных.

Об обмене пленными пока речь не идет несмотря на договоренности. Однако Украина получила тела погибших защитников Мариуполя. В частности, 2 июня Украина и Россия провели обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160", а 8 июня удалось вернуть еще 50 погибших.

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