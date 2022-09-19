Новые вакансии появляются на портале в режиме реального времени.

В Украине заработал "Единый портал вакансий" - инструмент, который значительно облегчит гражданам поиск работы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"Новый инструмент поможет и работодателям, и работникам и будет способствовать восстановлению и дальнейшему развитию экономики. План восстановления Украины предусматривает создание более 1 млн 700 тысяч рабочих мест в течение следующих лет. "Единый портал вакансий" будет очень полезным и в будущем", – отметила министр экономики Юлия Свириденко.

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Отмечается, что новый портал позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью или направлением, ожидаемым уровнем зарплаты. Новые вакансии появляются на портале в режиме реального времени и являются максимально актуальными.

В Минэкономики напомнили, что в конце мая был подписан договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии между Министерством экономики, Государственной службой занятости и 6 крупнейшими сайтами по трудоустройству.

Результатом сотрудничества стало создание "Единого портала вакансий", который доступен по ссылке jobportal.dcz.gov.ua.

Ранее УНИАН также сообщал, что предприниматели получают компенсацию за трудоустройство переселенцев. Государство уже компенсировала 122 миллионов гривен.

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