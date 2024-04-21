Языковед Ирина Фарион отметила, что люди, которые не знают украинского языка, не могут социализироваться в обществе.

Бывший нардеп и языковед Ирина Фарион в очередной раз отличилась своим заявлением относительно жителей Украины, которые говорят на русском. Как стало известно, девушке из Харькова отказали в работе из-за того, что она не знает украинского языка. Фарион в таком случае посоветовала девушке ехать в РФ.

"Феерическая дура - это первое, что я думала, наблюдая за тем "телом". Что ей делать? "Гебануть отсюда", как говорил мой дед. Чего она здесь сидит? Пусть пилит к Путину, садится на танк и едет", - заявила Фарион во время эфира на Youtube-канале "Говорит большой Львов".

Языковед добавила, что в этом случае она повторила свой главный призыв к общественности - без знания государственного языка нет доступа "к социальному лифту", работе и образованию.

"К большому счастью мы дожили до этого, что вот таким "телам" работы не дают, если они не владеют государственным языком. Это означает, что рождается сильная, свободная, самодостаточная Украина. Это лишь свидетельство того, что мы на пути победы. Это лучшее, что я могла сегодня услышать за время нашего с вами эфира, когда отказали вот этому "телу", которое, по моему мнению, является просто ярким образом вырождения", - добавила она.

По ее словам, такие люди не могут социализироваться в обществе, если они не знают украинского языка, ведь это "аксиоматические вещи".

"Нам этого не надо им доказывать, а сделать, собственно, так, как было сделано: вы не владеете украинским языком - идите прочь. И это прекрасно", - подытожила Фарион.

Другие скандальные заявления Ирины Фарион

Ранее Ирина Фарион жестко "наехала" на дуэт Jerry Heil и АІуопа АІуопа, назвав певиц позорищем на весь мир.

"Я вообще не воспринимаю тех двоих, которых отправили на Евровидение. Я не интересуюсь тем конкурсом, но когда мне лезет в ленту моего Facebook какая-то странная идентификация - АІуопа АІуопа. А вторая, какая-то вообще, я не знаю, что это за название. Что с ними? Они гибриды? Они откуда? Алена приехала из Саратова? Она из Тулы приехала? Она из Петербурга, из Москвы, если она Алена? Так это идентификатор, собственное имя - это идентификатор. А та откуда приехала? Из Великобритании? Из США? Да это позорище на весь мир!" - отметила она.

Также во время задержания сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича звучала русская речь, из-за чего Фарион возмутилась таким видео. Она спросила, задерживали ли его "московиты". На такое видео отреагировал и уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, призывая правоохранителей придерживаться положений Закона о государственном языке.

"На применение негосударственного языка представителями правоохранительных органов критикой вспыхнули соцсети. Граждане остро реагируют на нарушение своих языковых прав и обращаются ко мне с просьбой вмешаться в ситуацию. При выполнении служебных обязанностей представители правоохранительных органов обязаны пользоваться государственным языком", - отметил Кремень.

Вас также могут заинтересовать новости: