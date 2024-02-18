Языковед раскритиковала псевдонимы девушек.

Языковед Ирина Фарион резко высказалась в адрес победительниц Нацотбора на Евровидение-2024 Jerry Heil и Аlyona Аlyona. Она назвала девушек позорищем на весь мир.

Фарион отметила, что не следит за конкурсом, но порой ей в ленте попадаются какие-то новости. Так она и узнала, кто будет представлять Украину на Евровидении в этом году.

Языковед не сдержалась и раскритиковала псевдонимы Алены Савраненко и Яны Шемаевой:

Видео дня

"Я вообще не воспринимаю тех двоих, которых отправили на Евровидение. Я не интересуюсь тем конкурсом, но когда мне лезет в ленту моего Facebook какая-то странная идентификация - Аlyona Аlyona. А вторая, какая-то вообще, я не знаю, что это за название. Что с ними? Они гибриды? Они откуда? Алена приехала из Саратова? Она из Тулы приехала? Она из Петербурга, из Москвы, если она Алена? Да это идентификатор, собственное имя - это идентификатор. А та откуда приехала? Из Великобритании? Из США? Да это позорище на целый мир!"

Кроме того, Фарион не понравилось, что девушки написали конкурсную песню на двух языках - украинском и английском.

После того, как она высказалась относительно певиц на своей странице в Facebook, ее аккаунт снесли. Однако языковед не считает, что причиной стали оскорбления в адрес певиц.

Напомним, украинка Мария Сур может стать представительницей Швеции на "Евровидении-2024".

Вас также могут заинтересовать новости: