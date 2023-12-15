Депутаты призвали "прекратить информационное преследование Фарион".

Депутаты Ивано-Франковского городского совета обратились к председателю СБУ Василию Малюку и министру образования и науки Украины Оксену Лисовому с требованием "прекратить информационное преследование Ирины Фарион".

В частности, в решении, принятом на сессии Ивано-Франковского горсовета, депутаты заявляют, что в последнее время в публичном пространстве "начали появляться спекуляции, связанные с языковым вопросом", в которых "определенные силы пытаются поставить под сомнение статус украинского языка".

"Сегодня мы обеспокоены тем, что вокруг вопроса государственного статуса украинского языка организуют провокации, очевидно имея целью расколоть общество и расшатать и без того тяжелую ситуацию в государстве. И выиграет от этого только враг", - говорится в обращении.

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Как заявляют депутаты, именно таким примером провокаций является "история позорной травли языковеда и профессора Ирины Фарион".

"Это случай откровенных репрессий против тех, кто решительно отстаивает государственный статус украинского языка и национальное развитие Украины. Мы требуем прекратить информационное преследование Ирины Фарион. Украинскому государству нельзя украинскому языку наказывать украинцев за защиту украинского языка!",- говорится в обращении.

В то же время на сайте Ивано-Франковского горсовета текст законопроекта сейчас отсутствует.

Скандал с Фарион - что известно

В начале ноября Ирина Фарион оказалась в центре громкого скандала, когда заявила, что не считает русскоязычных бойцов ВСУ патриотами и вообще украинцами.

Этим заявлением Фарион вызвала всеукраинскую волну возмущения, в том числе и от бойцов с передовой. На фоне скандала университет "Львовская политехника" под давлением студентов уволил Фарион с должности преподавателя. Экс-депутат в ответ на это подала иск в суд.

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