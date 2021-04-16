Институт педиатрии, акушерства и гинекологии им. академика А. М. Лукьяновой НАМН Украины (ИПАГ) обратился в правоохранительные органы с сообщением о совершении преступлений, а именно - подделки и распространения документов от имени ИПАГ.

Об этом говорится в официальном заявлении от 15.04.2021, которое было обнародовано на веб-сайте Института.

"Нам стало известно, что в последнее время из мошеннического электронного ящика ipag_amnu@ukr.net направляются письма, за подписью якобы директора ИПАГ, с рекомендацией не использовать ИФА тест-системы ”Эквитестлаб". Сообщаем, что наш Институт не имеет никакого отношения ни к составлению, ни к распространению указанных писем. В связи с тем, что, пока нам неизвестные лица создали подделки документов от имени ИПАГ и использовали и распространили их, мы вынуждены обратиться в правоохранительные органы с сообщением о совершении преступлений", - говорится в заявлении руководства ИПАГ.

В феврале в интервью "Левому берегу” иммунолог лаборатории иммунологии ИПАГ Борис Донской рассказал, что проведенный им сравнительный анализ трех тест-систем разных производителей - "Vitrotest®", "Эквитест" и "Диапроф" показал, что закупленные тест-системы "Эквитест" имеют довольно низкую достоверность. Во время анализа наличия антител, они смогли уловить лишь 9 из 15 положительных результатов.

"Vitrotest®" "поймал" все образцы контрольных сывороток. Оба других набора – " Эквитест "и" Диапроф " - показали неудовлетворительные параметры обнаружения. То есть, они не выявляли образцов, которые имели антитела. При использовании в диагностике они будут давать ложные негативные результаты у пациентов, и будет неправильно принято решение, будут неправильно сделаны выводы", – заявил тогда иммунолог.

После этого журналисты начали расследование и обнаружили, что тест-системы "Эквитест" закупаются коммунальными учреждениями по завышенным ценам. Таким образом, сравнительный эксперимент Донского получил широкую огласку и имел резонанс в медицинской среде. В связи с этим юристы ИПАГ не исключают, что за фальшивыми письмами стоит сам “Эквитестлаб” - с целью дискредитации Института и как следствие - самого Бориса Донского.

"Я предполагаю, что изготовление этих документов наиболее выгодно этой фирмочке (”Эквитестлаб". - ред.), которая активно торгует. Для того, чтобы опорочить ситуацию, господина Донского, а главное – дискредитировать институт. Потому что если будет опорочен институт, он (Донской) ляжет автоматом", - заявил начальник юридического отдела института Вячеслав Ухов. Он не исключает, что в планах тех, кто рассылал эти письма - втянуть ИПАГ в долгий судебный процесс.

Интересно, что при анализе распространенного мошенниками документа технические специалисты выяснили, что локация создания данного файла находится в Оболонском районе столицы и удивительным образом близкий территориально к официальной адреса офиса компании “Эквитестлаб”, указанной на сертификате соответствия с официального сайта предприятия. Следовательно, не исключено, что именно сотрудники "Эквитестлаб "могут быть причастны к изготовлению и рассылке этих писем.

Между тем, в компании Промстандарт, которая проводила сертификацию системы качества по ISO 13 485 заявили, что тест-системы для диагностики на коронавирус не подлежат отдельной проверке внешним органом и производятся на основании самодекларирования.

“ИФА-тесты сертификации по техническому регламенту не подлежат. В техническом регламенте диагностические ИФА-наборы, если они не входят в перечень: А и Б гепатит, СПИД, туберкулез и др, подпадают под категорию самодекларирования",- заявила руководитель по качеству Марина Денисенко.

Таким образом, орган сертификации Промстандарт, на который ссылается компания “Эквитестлаб”, декларируя качество своей продукции, никоим образом не проверял наборы для диагностики коронавірусної инфекции этого производителя.

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Автор: Иван Бойко