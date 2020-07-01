Арахамия рассказал, когда примут закон об игорном бизнесе

Благодаря закону сначала будет детенизован рынок игорного бизнеса, однако он будет очень ограничен, и в частности, игорный бизнес будет разрешен исключительно в гостиницах.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что завтра будет принят законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арахамия сообщил журналистам в кулуарах парламента.

По его словам, большое количество поданных поправок к законопроекту об игорном бизнесе является способом «политически поторговаться».

«А давайте вы примете наш закон, и мы тогда снимем правки, и т.д. Мы просто сейчас решили, что не будем ни с кем идти на эти переговоры, и просто будем идти в рабочем порядке. Я прогнозирую, что завтра в 12:00 закон будет принят», - отметил Арахамия.

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Он сказал, что благодаря закону сначала будет детенизован рынок игорного бизнеса, однако он будет очень ограничен, и в частности, игорный бизнес будет разрешен исключительно в гостиницах. Такая деятельность будет регулироваться, а за получение лицензии государству будут выплачиваться немалые средства. Предполагается закрыть доступ подростков к игорному бизнесу. «Мы хотим легализовать тех, кто в Интернете, чтобы они платили налоги ... Есть программы для борьбы с лудоманией. Мы будем туда направлять часть этих налогов», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д).

Законопроектом вводится исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине, а именно: организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, а также через интернет; организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах, а также ее проведение через интернет; выпуск и проведение лотерей; организация и проведение азартных игр в покер через интернет.

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