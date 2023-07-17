Владелец развлекательного заведения известен тем, что обходил запреты правительства во время эпидемии COVID-19.

В популярном развлекательном заведении "Лысый", которое функционирует в центре Тернополя и позиционирует себя как "Пункт несокрушимости", в комендантский час полиция обнаружила 68 человек, у нескольких из них нашли наркотики.

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, рейд правоохранители провели в связи с тем, что на линию "102" систематически поступали жалобы от жителей близлежащих домов. Люди жаловались на громкую музыку и шум в поздний час.

Отмечается, что 16 июля в ходе обысков правоохранители обнаружили в ресторане 68 человек, включая персонал. Среди посетителей было 26 девушек и 29 мужчин призывного возраста. 13 из них подпадали под мобилизацию.

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В ходе обысков изъяли, вероятно, наркотические вещества - два пакетика с каннабисом, две ампулы и таблетки синего цвета. Все направили на экспертизу и внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований.

Правоохранители отметили, что пришли в заведение с обыском в 23:30, хотя комендантский час в Тернопольской области начинается в 23:00.

"Это заведение нарушало нормы работы во время карантинных ограничений, не остановила администраторов и война. Они, игнорируя комендантский час, продолжали работать, а владелец позиционировал свое заведение как "Пункт несокрушимости", – говорится в сообщении.

Реагируя на это, владелец заведения Тарас Ковальчук на своей странице в Facebook обнародовал видеообращение, едя за рулем по трассе.

"Раздувают скандал вокруг меня и заведения "Лысый". Все немножко не так. Приглашаю СМИ в среду на 10:00 на пресс-конференцию, на которой мы с юристами расскажем, как все было на самом деле. Когда все это произошло, меня не было в городе, так бы я сразу все прокомментировал", – сказал Ковальчук.

Работа заведений Ковальчука во время эпидемии COVID-19

В 2020 году в связи с распространением COVID-19 правительство ввело ряд ограничений на работу в выходные дни для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, развлекательных заведений.

Владелец нескольких заведений в Тернополе Тарас Ковальчук решил обойти этот запрет и создал собственную религиозную организацию (их работа не запрещалась во время карантина - ред.) "Братство лысых", переименовав свой хостел в монастырь, ресторан "Лелива" – в трапезную монастыря, а клуб "Лысый" – в храм. Благодаря этому он продолжил работать по выходным.

Также он вместе с другими предпринимателями устраивал акции протеста против карантина выходного дня.

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