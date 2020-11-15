В обеденное время предприниматели провели пикет перед полицией, протестуя против двойных стандартов и нарушения конституционных прав

В Тернополе ресторан "Лелива" и частный клуб "Лысый" в субботу, несмотря на карантин выходного дня, работали и обслуживали клиентов, работают заведения и сегодня.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеЗеленский озвучил главную цель карантина выходного дня (видео)Владелец заведений Тарас Ковальчук накануне введения карантина выходного дня решил переименовать их в трапезную и храм основанной им религиозной организации "Братство лысых". Вчера при входе в ресторан, в частности, можно было увидеть табличку "Трапезная братства лысых".

Обогреватели на террасе перед заведением Ковальчук в шутку называет "священным огнем", клиентов – прихожанами, постоянные посетители в ответ в шутку называют его пастором.

По словам Ковальчука, вчера в его заведения приходили правоохранители.

"Мы им объясняли, что соблюдаем ограничения, обусловленные для религиозных организаций. Они с юмором это воспринимали. Понимают, что мы должны прибегать к таким абсурдным вещам только из-за того, что власти нас не слышат, Кабмин продуцирует решения, противоречащие Конституции. При этом мы видим двойные стандарты. Почему разрешили работать рынкам, где значительно больше скопления людей, чем в наших заведениях, если действительно хотели разорвать цепочку заболеваний?", – удивляется Ковальчук.

По его словам, по состоянию на 21:00 протоколов в отношении его заведений не составили.

"Но приходили нацгвардейцы, они просто фиксировали, что заведение работает. Не исключаю, что потом уже передадут эти акты участковым, а те уже позже придут составлять протоколы. Потому что, если бы они начали это делать вчера, то под областное управление полиции на акцию протеста вчера в обеденное время пришло бы значительно больше предпринимателей, а не до двадцати. А так у них пока стратегия не поднимать градус напряжения", – считает Ковальчук.

Он пояснил, что пикетировали вчера именно полицию, так как, по убеждению предпринимателей, правоохранительная система должна реагировать на то, что решение Кабмина противоречит Конституции, которая гарантирует право на труд.

Кроме указанных, как убедился корреспондент УНИАН, работали вчера вечером в Тернополе и другие рестораны и бары.

Карантин выходного дня в Украине: как проходит

С 14 ноября для борьбы со стремительным распространением COVID-19 в Украине начал действовать карантин выходного дня.

В Киеве в субботу 14 ноября работал спорткомплекс "5 элемент", совладельцем которого является экс-президент Украины Петр Порошенко. Полиция прекратила его работу.

А работа в субботу элитного столичного ресторана Havana закончилась штурмом.

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Автор: Андрей Вацик