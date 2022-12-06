Часть средств, собранных от продажи марок, будет направлена на помощь ВСУ.

"Укрпочта" ввела в оборот почтовый выпуск "Зброя Перемоги". На этих марках размещены различные виды вооружения, используемого украинскими защитниками.

Как отметили в пресс-службе компании, выпуск – благотворительный и осуществлен при содействии Министерства обороны Украины и ГК "Укроборонпром". Часть средств, собранных от продажи марок, будет направлена на помощь ВСУ.

Всего напечатали 200 тысяч экземпляров. Стоимость маркового листа – 90 гривен (из них 18 гривен – благотворительный взнос).

Видео дня

На листе – 6 почтовых марок с изображениями образцов оружия украинского и зарубежного производства, помогающего украинским защитникам уничтожать врага. А именно:

"Ольха" (Украина) – реактивная система залпового огня предназначенная для поражения на дальних расстояниях бронированной, легкобронированной и небронированной техники;

"Нептун" (Украина) – противокорабельный ракетный комплекс наземного базирования с противокорабельными крылатыми ракетами, предназначенный для поражения боевых кораблей кораблей класса крейсер, эсминец, фрегат и корвет;

"Стугна-П" (Украина) – переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения подвижных и неподвижных бронированных целей;

"Байрактар ТБ2" (Турция) – беспилотный летательный аппарат турецкого производства с большой продолжительностью полета, предназначенный для выполнения ударных миссий, корректировки реактивных систем залпового огня;

FGM-148 "Джавелин" (США) – переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, был решающим оружием сдерживания на первом этапе войны;

"M142 Хаймарс" (США) – высокомобильная артиллерийская ракетная система, у которой в арсенале управляемые высокоточные реактивные снаряды; позволяет уничтожать противника на расстоянии до 70 км.

"К почтовым маркам "Укрпочтой" традиционно выпущен конверт "Первый день", немаркированный конверт и карточка. Также в продаже будет доступен тематический мерч. ... Номинал каждой марки – U (12 грн), соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма весом до 50 г в пределах Украины", – отметили в компании.

Купить марки "Зброя Перемоги" можно с 6 декабря в городских отделениях "Укрпочты" по всей стране, в официальном онлайн-магазине Укрпочты и на маркетплейсах (Prom, Kasta, Rozetka, eBay и Amazon).

Продавать почтовый выпуск будуи с ограничениями. Так, в отделениях можно приобрести не более 2 конвертов "Первый день", а онлайн – заказать до 50 марковых листов, 50 художественных конвертов и 50 открыток.

Над созданием марок работали художники-графики Сергей и Александр Харуки.

Марки "Укрпочты" – последние новости

На протяжении полномасштабной войны и Украины "Укрпочта" неоднократно выпускала марки, отражавшие выдающиеся военные события. Так, в апреле выпустили почтовую марку "Русский военный корабль, иди, иди ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук, которая напоминала о сопротивлении военных на острове Змеиный. В мае была выпущена марка "Русский военный корабль... Все!" - о ликвидации российского крейсера "Москва". Только в первый день продажи было реализовано около 800 тысяч этих марок.

А 4 ноября "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Крымский мост – на бис!", посвященную поражению построенного оккупантом моста. 11 ноября – вместе с заходом украинских военных в Херсон – "Укрпочта" анонсировала памятную почтовую марку "Херсон – это Украина!". Ее представят в освобожденном городе позже в этом месяце.

1 сентября выпустили первую благотворительную марку "Укрпочты", изображающая пса-сапера Патрона. С помощью продажи марки планировалось собрать 1 млн евро на машину для разминирования и на поддержку приютов для животных.

Вас также могут заинтересовать новости: