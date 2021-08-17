Внеочередная сессия созывается на 19 августа для решения этого вопроса.

Председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян, которого подозревают в коррупции написал заявление о сложении полномочий.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Принял ответственное и взвешенное решение - написал заявление о сложении полномочий председателя Харьковского областного совета", - написал Товмасян.

Также он отметил, что издал распоряжение о созыве внеочередной сессии облсовета 19 августа. В повестке дня - вопрос об увольнении Товмасяна с должности и назначении нового председателя облсовета.

Как сообщал УНИАН, 4 августа Товмасяну сообщили о подозрении в получении взятки. По версии следствия, в начале 2021 года председатель Харьковского облсовета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн за оставление на занимаемой должности руководителя областного коммунального предприятия.

В течение первого полугодия 2021 года чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника-адвоката.

5 августа суд избрал Товмасяну меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 996 тыс. 400 грн. На него были возложены процессуальные обязанности. Срок действия обязанностей - 2 месяца, то есть до 5 октября.

4 августа Товмасяна исключили из фракции "Слуга народа".

Автор: Надя Пришляк