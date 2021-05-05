Комиссия приняла решение ввести в Харьковской и Хмельницкой областях противоэпидемические меры "желтого" уровня, а в Черниговской - "оранжевого".

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отменила "красный" уровень эпидемической опасности в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов по результатам внеочередного заседания комиссии.

"...Отменить с 00:00 6 мая "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей. Применить на территории Харьковской и Хмельницкой областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности, а на территории Черниговской области - для "оранжевого" уровня", - написал он.

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Карантин в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 2576 новых случаев COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 090 тыс. 986 человек. Выздоровели 1 млн 697 тыс. 358 человек. ПЦР-тестов проведено 9 млн 518 тыс. 164. Летальных случаев зафиксировано 45 тыс. 077.

По состоянию на сегодня, 5 мая «красный» уровень эпидопасности установлен в Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В «оранжевой» зоне находятся Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ривненская, Тернопольская и Черкасская области, а в «желтой» - г. Киев, Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.

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Автор: Антонина Доломанжи