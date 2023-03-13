Инвестируя в портовые активы Sunolta значительно усиливает позиции на аграрном рынке и минимизирует риски экспорта собственной продукции.

Группа компаний Sunolta приобрела часть логистических портовых объектов и оборудования ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", входящего в холдинг GNT Group. Активы находились в залоге украинских банков по долговым обязательствам. Об этом сообщается в пресс-релизе группы.

Как известно, в декабре прошлого года вспыхнул публичный юридический спор между GNT Group и кредиторами холдинга вокруг зернового терминала "Олимпекс Купе Интернейшнл". Стороны конфликта заявили о возможных перебоях в работе зернового терминала, что поставило под угрозу отгрузку аграрной продукции Sunolta, которая пользовалась услугами этого терминала в Одесском порту.

Учитывая это, а также риски, связанные с войной, группа приняла решение инвестировать в зерновой терминал и расширить экспортный потенциал за счет собственных логистических мощностей.

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"Инвестируя в портовые активы Sunolta реализует стратегию расширения логистических мощностей, значительно усиливает позиции на аграрном рынке, обеспечивает стабильность бизнеса и минимизирует риски экспорта собственной продукции. Группа компаний при экспорте зерновых культур сможет получать стивидорные услуги за счет собственных мощностей, уменьшая тем самым влияние внешних конъюнктурных факторов на рынке", – отмечается в релизе.

Также в Sunolta сообщили, что рассматривают возможность дальнейшего инвестирования в расширение логистических мощностей в Одесском порту, в том числе путем выкупа другого имущества ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", которое находится в залоге у кредиторов.

Группа компаний Sunolta более 25 лет занимается экспортной и внутренней торговлей, производством и предоставлением логистических услуг на аграрном рынке. Производственный и торговый ассортимент аграрной продукции состоит из семян подсолнечника, пшеницы, гороха, подсолнечного масла, муки, топливных пеллет из шелухи подсолнечника и тому подобное. В составе группы Sunolta-предприятия по производству масла и муки.

Логистические услуги группы представлены перевозкой сыпучих и наливных сельскохозяйственных грузов по Украине автомобильным и железнодорожным транспортом.