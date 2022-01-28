Журналисты ссылаются на заявление "офицера прессслужбы "ЛНР" Александра Мазейкина".

На сайте государственной телерадиокомпании Черногории RTCG появилась новость о том, что украинские военные якобы атаковали сепаратистов так называемой "ЛНР".

Соответствующая публикация под заголовком "Украинцы напали на Луганскую республику?" появилась на сайте утром 28 января, сообщает УНИАН.

Журналисты ссылаются на заявление "офицера пресс-службы "ЛНР" Александра Мазейкіна", который заявил, что во время артобстрела украинской армии "погиб боец Народной милиции ЛНР".

По словам представителя боевиков "ЛНР", артобстрел якобы вели с позиции 30-й бригады Вооруженных сил Украины в районе поселка Троицкое в направлении села Веселогоровка.

В то же время телерадиокомпания ни разу не отметила, что "ЛНР" - это псевдореспублика, которая ведет боевые действия на оккупированной украинской территории.

Кроме того, в новости указано, что "Киев сконцентрировал половину своих войск на Донбассе", а США и страны НАТО "подогревают напряжение в регионе, поставляя Украине оружие".

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