На Прикарпатье местные власти "дали заднюю" и уверяют, что только обсуждали скандальную идею, а решение не принимали.

В Ивано-Франковской области нет запрета на госпитализацию военнообязанных без разрешения от военкомата (ТЦК). Об этом заявил замглавы Ивано-Франковской ОВА Виталий Ильчишин, пишет "Галка".

По его словам, Совет обороны области действительно рассматривал вопрос о том, чтобы плановые госпитализации военнообязанных проходили только с согласия военкомата. Соответствующая инициатива поступила от самого территориального центра комплектования.

"Однако Совет обороны не принимал решения о запрете на госпитализацию. Было только поручено проработать и подготовить свое решение департамента здравоохранения о запрете или нет. Пока никаких запретов на госпитализацию нет", – заявил чиновник.

Видео дня

Ильчишин признал, что "этот пункт, изложенный на Совете обороны, не конкретизирован", из-за чего и возникло недопонимание со стороны общественности. Сейчас госпитализации на Прикарпатье проводятся без ограничений.

В то же время чиновник пожаловался, что военнообязанные мужчины, получив повестку и решение военно-врачебной комиссии о пригодности к службе в армии, обращаются в больницы "с прошлыми болезнями и находят лазейки", чтобы не идти на фронт. Именно эта проблема и стала причиной для запроса ТЦК запретить несогласованные госпитализации.

В то же время и.о. начальника департамента здравоохранения ОВА Владимир Дзёмбак уточнил, что какие-либо ограничения на плановые госпитализации населения могут быть введены только на основании приказа Министерства здравоохранения.

"Никаких отказов от госпитализаций в Прикарпатье нет, департамент здравоохранения не принимал такое решение. Мы нарабатываем этот вопрос с медучреждениями, юристами, чтобы принять решение, которое не будет нарушать конституционные права и в то же время поможет ТЦК. Когда оно будет принято, то приведем в известность общественность", – заявил Дзёмбак.

Скандал с запретом госпитализаций на Прикарпатье

Как ранее писал УНИАН, на днях глава Коломыйской районной военной администрации Любомир Глушков заявил, будто бы на Прикарпатье решили "временно прекратить плановые госпитализации военнообязанных пациентов без согласования с территориальным центром комплектации". Якобы соответствующие уведомления уже собираются направить в больницы.

Если бы такое решение действительно было принято, фактически оно коснулось бы почти всех мужчин в возрасте от 18 до 59 лет, а также женщин некоторых профессий.

Вас также могут заинтересовать новости: