Номинация "Выбор сердцем" в рамках премии для выдающихся учителей Global Teacher Prize Ukraine 2024, призвана рассказать об учителях, которые несмотря ни на что учат детей в медицинских учреждениях. В этом году был отмечен учитель истории из Днепра - Евгений Кравченко.

Ранее он преподавал историю в общеобразовательных школах и в частном лицее. Но когда узнал о "Школе Супергероев" - образовательных центрах в больницах, где преподают для маленьких пациентов - согласился там работать, не колеблясь.

Сейчас Евгений Кравченко преподает в образовательных центрах "Школы Супергероев", действующих на базе двух больниц Днепра. К каждому из учеников ищет подход, стремясь быть поддержкой, а не только учителем.

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"Братья из Бахмута. Они прибыли в ожоговое отделение. С ожогами. Пятиклассники. Они пытались рассказать и иногда рассказывали довольно страшные вещи. И ты должен был это понять, выслушать, дать какую-то поддержку, какое-то понимание того, что сейчас все хорошо, сейчас они в безопасности", - вспоминает педагог.

Наталья Мосейчук, ведущая 1+1 Марафон, интервьюер, куратор Global Teacher Prize Ukraine и основательница номинации "Выбор сердцем", поблагодарила педагога:

"Этот педагог пошел к детям, у которых очень тяжелая жизнь. Он пошел сам. И он не просто преподавал им урок истории, а он с ними общался о войне, о том, какой Украина будет дальше. Понимаете? Когда эти дети приняли его за своего. И меня это очень растрогало".

Напоминаем, что премия Global Teacher Prize Ukraine 2024 призвана отметить достижения учителя не только в отношении своих учеников, но и в отношении общества. А также подчеркнуть важность педагогов в Украине.

К слову, в этом году главной победительницей национальной премии стала Леся Павлюк, учительница начальных классов из Ивано-Франковска. Леся работает в Лицее № 7 Ивано-Франковского городского совета. Одной из первых в своей школе взялась работать с инклюзивным классом. Стремится сделать учебный процесс в начальных классах эффективным и интересным для каждого ребенка. Учительница разрабатывает методические пособия, курсы и обучает других педагогов. Вне уроков поощряет учеников к творческим и благотворительным мероприятиям, в частности, в поддержку ВСУ.

Ведущими церемонии награждения Global Teacher Prize Ukraine 2024 традиционно стали ведущие "Сніданку з 1+1" на 1+1 Украина - Неля Шовкопляс и Егор Гордеев.

Премию для выдающихся учителей Global Teacher Prize Ukraine организует Освитория при поддержке Министерства образования и науки Украины, Министерства цифровой трансформации Украины, Дія.Освіта, Мрия, фармацевтической компании Biopharma, KSE Foundation, Talents for Ukraine, Uklon, EdPro, Фонда образовательных инициатив, Accord Group - Ukrainian digital company, издательства Литера, Grade Education center, Авиации Галичины и книжного магазина Сенс, а также Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, который в рамках премии поддерживает специальную номинацию "Дошкольное образование". Группа 1+1 media выступает генеральным медиа партнером, платформа кино и телевидения Киевстар ТВ, Общественное Вещание и Общественное радио обеспечивают информационную поддержку.

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