Победу одержала учительница из Ивано-Франковской области.

Названо имя победителя национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2024. Лучшим учителем Украины стала преподаватель начальных классов Леся Павлюк.

Об этом говорится на странице премии в Facebook. Украинцы также выбрали педагога народным учителем Украины. К опросу, который проходил на Дія.Освіта, присоединились более 13 тысяч человек. За Лесю Павлюк проголосовала четверть респондентов.

"Она одна из первых в своей школе начала работать с инклюзией. Используя инновационные методы, игровые технологии и ментальную арифметику, народная учительница обеспечивает высокие результаты своих учеников. А также она активно занимается разработкой новых методик и внедряет их в учебный процесс", – говорится в сообщении.

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В комментарии "Суспільному" Леся Павлюк рассказала, что трижды подавалась на эту премию.

"В этом году решила, что в последний раз. И так получилось, что победила", – говорит педагог.

На что она потратит призовой 1 миллион гривен на осуществление образовательной мечты, учительница пока не говорит. Однако признается, что идеи у нее уже есть.

"У меня есть несколько хороших идей, действительно хороших, для сотрудничества не только с учениками, но пока их не буду раскрывать", – добавила Леся Павлюк.

Украинские учителя: вы могли это пропустить

В 2023 году украинский учитель впервые в истории попал в десятку лучших педагогов мира по версии престижной премии Global Teacher Prize. Преподаватель украинского языка и литературы Артур Пройдаков родом из Луганской области, но еще в 2014 году переехал из-за оккупации своего города – Кадиевки.

С началом полномасштабной войны РФ против Украины педагог организовал в Ивано-Франковской области курсы украинского языка для переселенцев. К тому же, он является экспертом бесплатной образовательной онлайн-платформы iLearn от ДС "Освіторія", которая помогает выпускникам готовиться к ВНО/НМТ.

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