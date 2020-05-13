Глава Одесской ОГА испугался вопроса журналистки и позвал на помощь Нацгвардию (видео)

Комментариев от самого Куцего пока не последовало.

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый испугался вопроса журналистки по поводу закупок "скорых" и попытался выгнать ее при помощи нацгвардейцев.

Видео с этим эпизодом распространяется по Telegram-каналам. Как можно увидеть в ролике, руководитель Одесской области ведет себя неадекватно, а свой кабинет называет "режимным объектом".

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Налицо — признаки уголовного правонарушения — препятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

"Губернатор Одесской области Куцый так обделался от вопроса журналистов о 85 машинах скорой помощи, которые прячет на базе санитарного транспорта из-за их некомплектности, что вызвал прямо на интервью Нацгвардию и потребовал вывести съемочную группу из кабинета", - написал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

По словам народного избранника, 85 "скорых" поставлены по президентской программе, на которой "кто-то там из Одесской обладминистрации наварил 5%".

"Машины, поставка которых была ограничена 1 мая, приехали в Одессу без оборудования. Опечатаны. И брошены на заднем дворе Областного центра скорой помощи и медицины катастроф", - подчеркнул Дубинский.

Как сообщалось, с начала года на журналистов нападали 26 раз, больше всего - на карантине.