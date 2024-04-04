Схема заключалась в том, что облгазы, подконтрольные Фирташу, "покупали" топливо у подконтрольной ему же компании. Но в реальности получали не более 30% от проплаченного объема газа.

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему хищения голубого топлива из газотранспортной системы Украины. Об этом из официального сообщения Службы безопасности Украины стало известно еще 15 мая 2023 года.

Сейчас, как свидетельствуют данные из Реестра судебных решений, указанное уголовное производство находится на стадии своего активного расследования, а ряду его фигурантов - избраны меры пресечения. В то же время следователи БЭБ и СБУ изучают действия должностных лиц НКРЭКУ (в то время Регулятор возглавлял нынешний председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк), решение которых способствовало обогащению ряда частных компаний из "группы Фирташа".

Так, в мае прошлого года в СБУ отметили, что руководители "Региональной Газовой Компании" (РГК), которая фактически управляет 20 гор- и облгазами, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины, участвовали в организации и реализации схемы хищения средств, которые предусматривались на закупку голубого топлива.

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"Фактически речь идет о присвоении денег обычных украинцев, которые оплачивали коммунальные платежи. Общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, в течение 2016-2022 годов может составить более 18 млрд грн", - информировала СБУ.

Схема заключалась в том, что облгазы, подконтрольные Фирташу, "покупали" топливо у подконтрольной ему же компании. Но в реальности получали не более 30% от проплаченного объема газа.

Дефицит, который образовывался из-за этой махинации, покрывали за счет голубого топлива, которое находилось в государственной собственности - облгазы просто отбирали "недополученное" топливо из газотранспортной системы Украины. При этом государству за это почти не платили, отмечали в СБУ.

В то же время, как свидетельствует текст постановления Киевского апелляционного суда, в рамках уголовного производства №72022000420000075, следователи установили факт противоправного использования Операторами ГРМ группы "Региональная Газовая Компания" в 2021 году средств тарифа в размере 4,2 млрд грн, предусмотренных на закупку природного газа для покрытия производственно-технологических расходов.

Реализация такой схемы стала возможной, в частности, благодаря решению НКРЭКУ, которое и утверждает объемы превышения фактической стоимости услуг по распределению природного газа над тарифной выручкой. Также именно НКРЭКУ устанавливает и соответствующие тарифы.

Причина миллиардных переплат из бюджета в пользу частных компаний Фирташа, в частности, заключается в том, что НКРЭКУ (возглавляемое в 2021-2022 гг. и сейчас Валерием Тарасюком) не осуществляло проверку достоверности представленных субъектами рынка природного газа данных при прохождении процедуры верификации.

В итоге, по данным судебных документов, 12 газовых компаний Фирташа за счет государства и украинцев обогатились на сотни миллионов гривен. В частности, убытки нанесенные ООО "Оператор ГТС Украины" каждой из них, составляют: АО "Винницагаз" - более 483 млн грн, АО "Волыньгаз" - почти 131 млн грн, АО "Днепрогаз" - 133,5 млн грн, АО "Днепропетровскгаз" - почти 380 млн грн, АО "Житомиргаз" - более 131,6 млн грн, АО "Закарпатгаз" - 368 млн грн, АО "Ивано-Франковскгаз" - почти 203 млн грн, АО "Криворожгаз" - более 202 млн грн, АО "Львовгаз" - почти 583,5 млн грн, АО "Сумыгаз" - 113,8 млн грн, АО "Хмельницкгаз" - 288 млн грн, АО "Черниговгаз" - 219,5 млн грн.

Сейчас же, по данным с официального сайта НКРЭКУ, 12 марта текущего года Регулятор снова утвердил операторам ГРМ объемы превышения фактической стоимости услуг по распределению природного газа над тарифной выручкой, предусмотренной тарифами на распределение природного газа за периоды, образовавшиеся до 31 декабря 2019 года, с 1 января 2020 года по 31 октября 2021 года и с 1 января 2021 года по 28 февраля 2022 года.

Речь идет о сумме в более 29,7 млн грн, из которых 22,3 млн грн предусмотрены именно упомянутым выше компаниям-фигурантам уголовного производства.

Фактически речь о том, что расследованная СБУ и БЭБ схема по хищению государственного бюджета Украины на рынке природного газа, возвращается. И происходит это синхронного с переназначением (от 3 марта текущего года) Валерия Тарасюка на должность руководителя НКРЭКУ.

По данным издания, Служба безопасности Украины уже обратила на этот факт внимание и изучает участие ответственных за тарифы должностных лиц в новых схемах обогащения компаний из "группы Фирташа", в частности.