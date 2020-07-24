Важный свидетель и записка: в МВД сообщили новые подробности в деле о смерти волонтера Кучапина

Во время осмотра квартиры стражи порядка, кроме документов и личных вещей умершего, на столе обнаружили предсмертную записку.

Полиция проверит всю имеющуюся информацию о гибели Алексея Кучапина, а также ждет заключение ряда судебно-медицинских экспертиз.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, сообщила пресс-служба МВД.

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"Производство зарегистрировано по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Производство именно по этой статье регистрируется всегда, когда находят тело человека и если есть подозрение, что смерть наступила из каких-то негативных обстоятельств. Однако, при осмотре места гибели Алексея Кучапина, фактов, которые сразу бы указали на насильственный характер смерти, обнаружено не было. Но правоохранители тщательно проверят все возможные версии его гибели", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра, при осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, на столе обнаружили предсмертную записку.

Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз, в частности, гистологической, химической, фармакологической, графологической и психологической. Осмотрев квартиру, полицейские установили, что обстановка внутри не была нарушена, двери без повреждений.

Шевченко также сообщил, что правоохранители нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью. По словам спикера МВД, свидетель предоставил важные показания для следствия.

Как сообщал ранее УНИАН, 16 июля в Киеве исчез руководитель ОО "Дом милосердия Киев" Алексей Кучапин. Мужчина сказал родным, что едет в Днепр, и исчез. По словам знакомых, в последнее время волонтер занимался расследованием дел, связанных с экспортом детей, и пытался помочь вырваться из рабства девочкам-сиротам.

Также он помогал бездомным и пытался возвращать отобранные у бабушек и инвалидов квартиры. Кстати, 6 июля в Алексея Кучапина с женой Еленой родилась дочь Эмма.

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