В этом году государственная итоговая аттестация и поступление в вузы снова будут проходить по иным правилам из-за полномасштабной войны.

Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении с сокращением срока подготовки ко второму чтению правительственный законопроект о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании в 2023 году (№8228-1).

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за такое решение проголосовали 304 народных депутата.

"Только за основу, 304. Отмена ДПА, поступление по НМТ (национальному мультипредметному тесту – УНИАН). Порядок и предметы НМТ утверждает Кабмин", – отметил нардеп.

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Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук уточнил, что законопроектом предусмотрено дополнение к законам Украины "О полном общем среднем образовании", "О профессиональном предвысшем образовании" и "О высшем образовании".

Добавляются положения, которыми предусмотрено, что получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2022/2023 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА).

Кроме этого, добавляется, что в 2023 году прием на обучение в учреждения профессионального высшего образования и высшего образования для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра осуществляется без соблюдения требований вышеупомянутых законов. Он будет происходить в особом порядке, определенном Министерством образования и науки.

ВНО в Украине в условиях войны

В 2022 году из-за полномасштабного вторжения России в Украину было отменено проведение внешнего независимого оценивания (ВНО). Вместо него было впервые введена сдача национального единого мультипредметного теста (украинский язык, математика, история Украины).

Ранее в январе в Министерстве образования и науки Украины представили модель вступительной кампании-2023. Предлагается проведение усовершенствованного национального мультипредметного теста. Как и раньше, сдавать потребуется три предмета. Обязательными предметами теста будут украинский язык и математика. На выбор будет тот предмет, который является профильным для поступления на определенную специальность: биология, химия, физика, английский язык, история или другие дисциплины. Все три экзамена проводятся в один день, тест длится 180 минут.

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