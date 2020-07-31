День Гарри Поттера в Киеве: бронзовые малыши на Почтовой площади перевоплотились в волшебников (видео)

Сегодня поклонники серии романов и фильмов о мальчике-волшебнике отмечают день рождения Гарри Поттера и его автора Джоан Роулинг.

Сегодня поклонники всемирно известной серии романов о Гарри Поттере отмечают его день рождения и день рождения автора романов Джоан Роулинг.

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В честь этого бронзовых малышей-основателей Киева на Почтовой площади переодели в костюмы учеников школы чародейства и волшебства Хогвартс.

Как они теперь выглядят, в своем Telegtam-канале показал мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, переодевания малышей на Почтовой в Киеве уже стало традицией.

С началом пандемии их переодели в костюмы медиков, а впоследствии - в вышиванки.

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