День Гарри Поттера в Киеве: бронзовые малыши на Почтовой площади перевоплотились в волшебников (видео)
12:03, 31 июля 2020Общество
164 0
Сегодня поклонники серии романов и фильмов о мальчике-волшебнике отмечают день рождения Гарри Поттера и его автора Джоан Роулинг.
Малыши из Почтового вступили до Хогвартса / Скриншот
Сегодня поклонники всемирно известной серии романов о Гарри Поттере отмечают его день рождения и день рождения автора романов Джоан Роулинг.
Читайте такжеСкульптуры маленьких основателей Киева нарядили в вышиванки (фоторепортаж)
В честь этого бронзовых малышей-основателей Киева на Почтовой площади переодели в костюмы учеников школы чародейства и волшебства Хогвартс.
Как они теперь выглядят, в своем Telegtam-канале показал мэр Киева Виталий Кличко.
Напомним, переодевания малышей на Почтовой в Киеве уже стало традицией.
С началом пандемии их переодели в костюмы медиков, а впоследствии - в вышиванки.
Малыши на Почтовой площади превратились в волшебников
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter