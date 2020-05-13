В маске и с тестом на коронавирус: скульптурки детей-основателей Киева преобразились в медиков (фоторепортаж, видео)

Таким образом в столице решили поблагодарить медиков за ежедневную борьбу с коронавирусом.

Скульптурную композицию «Дети пускают кораблики» или «Дети, основатели Киева», расположенную возле Речного вокзала на Подоле в Киеве, переодели в медицинские костюмы.

Читайте такжеВ Киеве малышей Кия, Щека, Хорива и Лыбидь нарядили в новогодние костюмы (фото)

Таким образом в столице решили поблагодарить медсестер и врачей, которые ежедневно борются с коронавирусом. Инициаторами идеи стали ветераны АТО. Они обратились к автору скульптуры Владимиру Журавлю с предложением обеспечить детей всеми атрибутами врачей. Скульптуры также держат в руках тест на коронавирус, респираторы, маски, защитные экраны и стетоскоп.

Отметим, это далеко не первый раз, когда киевских малышей на Почтовой площади перевоплощают в тематические костюмы: то вышиванки, то костюмы защитников Украины, то новогодние наряды.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.