23 июня в Киеве состоялось отчетное мероприятие Фонда Рината Ахметова. Крупнейшая и самая известная благотворительная организация Украины отметила свое 15-летие в прошлом году, но подвести итоги своей работы из-за пандемии коронавируса смогла только сейчас. Именно борьба с COVID-19 стала приоритетным направлением деятельности Фонда в последнее время. На мероприятии рассказали и об этой работе, и о масштабных проектах в области культуры и образования, о гуманитарной помощи и борьбе с сиротством. Был озвучен и главный итог работы Фонда – за 15 лет он помог выжить 5 миллионам людей. Еще 6 млн людей охватили диджитал-проекты Фонда.

«С 2005 года Фонд по личному решению Учредителя – Рината Ахметова реализует проекты национального уровня, направленные на помощь людям и борьбу с социальными проблемами. Используя свои достижения и мировой опыт благотворительности, Фонд создает возможности для всего общества стать лучше и жить лучше. Ради будущего», – отметила член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Крупнейшей программой Фонда по сей день остается «Гуманитарный Штаб Рината Ахметова». Он был открыт в первые дни вооруженного конфликта на Донбассе и ежедневно помогал мирным жителям выжить. Эвакуация, расселение, медикаменты и еда. Люди, живущие в серой зоне, получали от Рината Ахметова все, в чем нуждались больше всего. Эта помощь помогла выжить 3,5 миллионам Мирных. Жители более 750 населенных пунктов по обе стороны линии разграничения получили свыше 130 тысяч тонн продуктов. Для их доставки потребовалось 6700 грузовиков. Согласно исследованию британской компании Envoy Partnership, социальная ценность, созданная благодаря продуктовой помощи Фонда, превысила 1 млрд долларов.

Еще одно важное направление деятельности Фонда Рината Ахметова – помощь детям. Оно охватывает 1,4 млн людей. Инновационные импланты для детей с проблемами слуха и пороками сердца, медикаменты для тяжелобольных детей Донбасса, реабилитация раненых детей, проведение сложных операций… Фонд оказывал помощь тем, кто в ней действительно нуждался. А программа «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!» сформировала культуру национального усыновления в Украине. Благодаря одноименному порталу почти 10 000 детей-сирот нашли любящих родителей.

Все годы своей работы Фонд Рината Ахметова реализует медицинские проекты национального масштаба. Фонд первым в стране запустил программу по оказанию помощи онкологическим больным «Рак излечим». Цель программы ‒ создание условий для эффективной работы государственной онкологической службы и улучшения качества диагностики и лечения онкобольных. Благодаря программе больницам были переданы 15 единиц новейшего оборудования и внедрен передовой опыт лечения рака. Также была реализована программа по профилактике туберкулеза, с помощью которой удалось улучшить доступ к высококачественным услугам по диагностике и лечению болезни для всех слоев населения.

В 2019 году Фонд передал украинским медикам 200 суперсовременных машин скорой помощи. Медики во всех регионах страны получили 64 внедорожника, 22 неонатальных автомобиля и 114 «реанимаций на колесах». Благодаря проекту «200 скорых для Украины» помощь получили более 400 тысяч людей. Это крупнейший частный благотворительный проект в области неотложной медицины за 30 лет независимости страны.

Ринат Ахметова первым пришел на помощь стране в борьбе с коронавирусом. Еще в феврале 2020 года на эти цели было выделено свыше 300 миллионов гривен. Благодаря проекту «Борьба с COVID-19 в Украине» более 500 опорных государственных больниц получили 207 аппаратов ИВЛ, 337 тысяч экспресс-тестов, более 200 тысяч средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 155 кислородных концентраторов. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны.

Программа «Ринат Ахметов – Спасение жизней» помогла выжить 1 миллиону человек.

Добро, милосердие и память. Так можно сформулировать принципы работы Фонда. Более широко смысл благотворительности сформулировал Учредитель Фонда Ринат Ахметов:

«Я думаю, решение заниматься благотворительностью может идти исключительно от сердца. Поэтому почувствовать нужно только одно – огромное желание помочь людям. Огромное желание не дать кому-то остаться один на один с бедой. Если в душе, в сердце вы хотите помогать, если вы не можете пройти мимо чужой беды, значит, благотворительность – ваш путь и ваше призвание».

Посмотреть отчетное мероприятие Фонда можно по ссылке.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко