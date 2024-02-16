Финская благотворительная организация Pro patria Suomi-Ukraina Ry при поддержке Lions Club, а также Общество украинцев в Финляндии и Общество украинцев Тампере в рамках сотрудничества с Dobrobut Foundation передала Украине 6 современных автомобилей неотложной медицинской помощи со всем необходимым оснащением и медицинскими изделиями.

Общая стоимость составила около 150 тыс евро. Dobrobut Foundation передаст эти машины на восток Украины для спасения жизней наших защитников и людей, пострадавших от обстрелов российских агрессоров. При спонсорстве Общества украинцев Финляндии, все 6 автомобилей получили новое медицинское оборудование на сумму более 23 тыс евро. Дополнительно Pro patria Suomi-Ukraina Ry вместе с Обществом украинцев Тампере передали Dobrobut Foundation около двух тонн гуманитарной помощи.

Автомобили пригнали в Украину из финского города Нокиа сами члены Lions Club, преодолев расстояние более 1600 км.

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Машины неотложной помощи полностью укомплектованы специальным медицинским оборудованием, в частности, дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, носилками, кислородными баллонами и прочим. Такое оснащение позволит не только транспортировать тяжелораненых в медицинские учреждения, но и оказывать им необходимую помощь уже во время перевозки.

Передача автомобилей состоялась в Киеве в медицинском центре "Добробут" на Идзиковских, 3, с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндии в Украине Яакко Лехтовирта, директора Dobrobut Foundation Дмитрия Гросса и совладельцев медицинской сети "Добробут" Олега Калашникова и Игоря Мазепы.

Это уже не первая синергия Dobrobut Foundation и Pro patria Suomi-Ukraina Ry. В прошлом году благотворительный фонд медицинской сети "Добробут" получил фуру с медицинскими инструментами, изделиями для одноразового использования, мебелью, а также наборами для новорожденных детей. Все оснащение фонд передал в госпиталь МВД, благотворительному фонду "Славянская мечта", заботящемуся о людях в прифронтовых зонах, а также малозащищенным внутренне перемещенным лицам.

"Я чувствую тепло на душе, помогая народу, борющемуся с тьмой за свою свободу. Имею и личную историю, связанную с Украиной. За несколько дней до моего первого визита в вашу страну моя жена развелась со мной. Я был очень подавлен. Но Украина фактически вылечила меня — когда я увидел, что здесь происходит, то понял, что мои проблемы — это мелочи. Мы очень рады, что имеем надежного партнера в Украине — благотворительный фонд Dobrobut Foundation. Благодаря нашему сотрудничеству мы точно знаем, что гуманитарная помощь при финансовой поддержке нашего основного партнера Lions Club, а также при участии общества украинцев в Финляндии и общества украинцев Тампере попадет именно туда, где она нужна", - делится член Lions Club, соучредитель и сопредседатель Pro patria Suomi-Ukraina Ry Томми Торме.

"Я не перестаю удивляться, как желание помочь украинцам объединяет людей и организации из разных уголков мира. С финскими друзьями мы сейчас работаем благодаря содействию нашего надежного многолетнего украинского партнера - компании U-CRANE и ее руководителя Владимира Купцова. Именно он и коллектив компании взяли на себя сопровождение доставки финских карет неотложной в Украину и сопутствующие расходы. Мы невероятно благодарны ему за это и за регулярные донаты! Я очень рад, что совместные усилия команды Dobrobut Foundation, Lions Club, Pro patria Suomi-Ukraina Ry, Общества украинцев в Финляндии, Общества украинцев Тампере и нашего украинского партнера помогут обеспечить наших защитников машинами неотложной помощи и медицинскими расходниками",- говорит директор Dobrobut Foundation Дмитрий Гроссу.

Справка

Благосостояние Foundation - единственный благотворительный фонд в Украине, основанный крупной медицинской сетью. Компания "Добробут" основала фонд для поддержки проектов в сфере образования будущих врачей и благотворительных медицинских проектов, в частности, программы оказания хирургической помощи детям с врожденными пороками сердца. С начала полномасштабного вторжения России приоритетом фонда стало лечение украинцев, пострадавших от боевых действий. Основные бенефициары фонда: военные ВСУ и члены их семей, внутренне перемещенные лица, люди, нуждающиеся в паллиативном лечении, дети с врожденными пороками сердца.

Pro patria Suomi-Ukraina Ry - неправительственная финская благотворительная ассоциация, которая собирает и доставляет гуманитарную помощь в Украину, а также занимается закупкой транспортных средств. Основана организацией Lions Club, которая является крупнейшим в мире объединением общественных организаций и насчитывает более 1,4 млн членов в 200 странах.

Общество украинцев в Финляндии - финская общественная организация, основанная в 1997 году в Хельсинки. Начиная с 2014 года, общество доставляет гуманитарную помощь в Украину, помогает пострадавшим от войны. После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году, гуманитарная деятельность стала основным направлением деятельности общества.

Общество украинцев Тампере - финская общественная организация, основанная в 2020 году. Их миссия-помогать украинскому народу и повышать осведомленность финского общества об актуальных проблемах и потребностях Украины.