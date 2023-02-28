Мать детей попала в руки оккупантов, но ей чудом удалось вырваться.

Мальчик по прозвищу Петрович стал одним из основных героев документального фильма Дмитрия Комарова "Год". Этого 5-летнего мальчика, которого зовут Михайлик, встретила команда Дмитрия во время съемок фильма в Северодонецке Луганской области.

Он вместе со своим старшим братом Джейсоном остались совсем одни — отец уехал в Полтаву, а мать попала в руки оккупантов. Журналисты "Сніданку з 1+1" рассказали, чем завершилась история поисков родителей Милайлика.

"От дома ничего не осталось, от него лишь маленький кусочек. Больше там никто не живет. Нам нужно срочно уехать отсюда, пока страшно, бомбардируют. Отвезете нас к моему папе?"- говорил малыш в документальном фильме Комарова.

Тогда Джейсон, старший брат, рассказал, что их мама ушла в город и не вернулась. Это была середина апреля, и Рубежное, где ребята в последний раз виделись с мамой, круглосуточно обстреливали.

Позже откликнулся отец Михаила, ребенка со старшим братом отвезли в Днепр, где они и встретились с мужем. А через несколько дней к позициям ВСУ в Рубежном вышла женщина, которая искала своих детей. Она рассказывала, что ее посреди улицы остановили россияне и отправили за решетку, ее заставляли выведывать позиции украинских военных, шантажировали детьми, в отношении нее применяли пытки. Ее пытали несколько дней, и она вырвалась из рук оккупантов. Это была мать Миши и Джейсона. Сейчас они вместе живут на западе Украины.

Ужасная история мать Михайлика

Оккупанты похитили жительницу Рубежного и несколько дней ее насиловали, пока дома ее ждали дети. Когда женщина смогла вернуться в дом, своих детей она не нашла.

Россияне избивали ее и допрашивали. Оккупанты пытались заставить женщину сообщить им о передвижении военной техники ВСУ. Затем они вывезли пострадавшую в центр города и оставили ее там.

"Придя домой, потерпевшая обнаружила отсутствие детей, и узнав, что они были эвакуированы представителями Красного Креста, отправилась пешком в г. Северодонецк. С одной из позиций ВСУ, до которой потерпевшей удалось добраться, военнослужащие отвезли ее в больницу, где она сейчас и находится", - рассказывали в полиции.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту незаконного лишения свободы и изнасилования оккупантами. Следователи проводят досудебное расследование.

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