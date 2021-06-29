Городской голова Днепра Борис Филатов назвал экс-начальника штаба полка «Азов» Владислава Соболевского, который принимал участие в освобождении Мариуполя, «обезьяной».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«5250 сайтов написали, что я хотел то ли захватить Мариуполь, то ли его освободить, ссылаясь на обезьяну, которая якобы «герой войны и революции»», - написал Филатов.

Это сообщение, вероятно, является реакцией на комментарий Владислава Соболевского, экс-начальника штаба полка «Азов», в котором участник АТО заявил, что ничего не слышал об участии Бориса Филатова и его бизнес-партнера Геннадия Корбана в освобождении Мариуполя.

«На самом деле мы уже пережили все троллинговые атаки, которые только можно было себе представить... Еще раз скажу, что у меня слово/фамилия «Филатов» и слова «Азов», «освобождение Мариуполя» лежат в совершенно разных комнатах и никак между собой не связаны», - заявил Соболевский.

Он добавил, что никогда не слышал о Корбане как о солдате, который вместе с ним, плечом к плечу что-то освобождал...

«Хочу передать привет всем политикам, которые хотят участвовать в освобождении Мариуполя в том или ином смысле. Приезжайте, восстанавливайте город. Есть еще так много городов, которые можно освободить. Надо готовиться уже сейчас. Вкладывайте в армию деньги, время, у наших ребят. Мы вместе победим. Тогда и будете пиариться», - заявил Владислав Соболевский.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов решил прокомментировать марш в честь 7-й годовщины освобождения Мариуполя, который провели «Национальный корпус» вместе с другими патриотическими силами. В этом посте он указал на собственнуое и его коллеги и бизнес-партнера Геннадия Корбана недооцененном участии в освобождении этого города, и пожаловался, что «причастные до сих пор не награждены».

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Автор: Иван Бойко