Информация является недостоверной.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности предупреждают, что в интернете распространили фото вероятного убийцы Ирины Фарион, но это фото - фейк.

"Телеграмм-каналы распространили фотографию 21-летнего юноши, который якобы может быть убийцей экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. По данным Центра стратегических коммуникаций, эта информация является недостоверной", - говорится в сообщении.

Убийство Фарион: что сейчас известно

19 июля около 19:30 во Львове неизвестный выстрелил в общественного деятеля и языковеда, бывшего народного депутата Ирину Фарион. По данным СМИ, покушение произошло на улице Масарика, возле дома Фарион. Как сообщили медиа, мужчина лет 20-25 выстрелил женщине в висок и убежал.

Видео дня

Фарион госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Ее прооперировали и подключили к аппарату ИВЛ, но не смогли спасти.

До сих пор стрелка не поймали. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая экспертиза, анализируются видео с камер наблюдения. Параллельно проводится идентификация нападавшего.

Следователи рассматривают несколько версий убийства, в том числе личная неприязнь, общественно-политическая деятельность Фарион. Не исключается, что убийство имело заказной характер. По словам министра, следователи не исключают, что убийство могло быть организовано российскими властями.

Вас также могут заинтересовать новости: