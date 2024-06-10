Она заявила, что "заказчиков следует выявить и наказать".

Ирину Фарион восстановили в должности профессора кафедры украинского языка в университете "Львовская политехника".

Вечером она опубликовала в своем Telegram-канале приказ ректора университета Юрия Бобало от 7 июня. Согласно документу, предыдущий приказ о ее увольнении отменили. Также Фарион должны выплатить 123 927 гривен зарплаты за время вынужденного прогула.

"Правда - это штука колючая и красивая, как роза. Борьба за Правду - это ядро жизни. И мы с Вами это ядро толкали в течение полугода изо всех сил - и победили! Спасибо всем за поддержку: на вече, в судебных залах, в открытом письме, в публичном пространстве, на моих многочисленных встречах с Вами по всей стране", - написала она. Видео дня

Увольнение Фарион: что известно

Напомним, ранее экс-нардеп заявила, что не может назвать украинцами военнослужащих, которые не общаются на украинском. Также она требовала, чтобы военное командование "приняло меры" в отношении военнослужащих Максима Жорина и Богдана Кротевича, которые, по ее словам, "порочат честь украинского воина" своим поведением.

Студенты университета "Львовская политехника" вышли на митинг с требованием уволить Фарион. Она опубликовала в сети письмо со словами поддержки от парня, который находится в оккупированном Крыму. После этого его нашла и задержала Федеральная служба безопасности России.

В Украине против Фарион открыли уголовные производства по следующим статьям: нарушение равноправия граждан, оскорбление чести и достоинства военнослужащего, нарушение тайны переписки и нарушение неприкосновенности частной жизни.

В ноябре универститет уволил ее из-за совершения "аморального проступка". Уже в мае Львовский апелляционный суд постановил восстановить Фарион в должности.

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