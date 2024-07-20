Они выразили свои соболезнования родным.

Внезапная смерть 19 июля скандального украинского языковеда, экс-депутата и доктора филологических наук Ирины Фарион от огнестрельного ранения в голову не оставила никого равнодушным.

Звезды украинского шоу-бизнеса уже отреагировали на трагедию и выразили в сети свои соболезнования родным. В частности, певица Мария Бурмака отметила, что больше никто не сможет так отстаивать украинский язык, как покойная Ирина Дмитриевна.

"Это был выстрел в Украину. Ирина Фарион в своем YouТube-канале рассказывала о выдающихся украинцах, которые погибли за идею. За идею погибла и она сама. Вряд ли кто-то будет защищать украинский язык так яростно и бескомпромиссно. Язык имеет значение. За него убили Ирину Дмитриевну Фарион. Вечная память", - написала артистка в Instagram.

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Телеведущий Алексей Суханов тоже отметил, что языковед была для него "символом свободы мысли" и написал об этом так:

"Это - шок, ужас, потеря. Убит человек, у которого была своя позицию... И независимо от того, нравилась она или нет, разделял ты ее или наоборот - это преступление, а, значит, должно быть наказание, потому что отстреливать людей из-за мысли, своего видения, философии или, например, резкости и категоричности высказываний - за пределами допустимого. Я не был абсолютным сторонником Ирины Дмитриевны, но всегда уважал и буду уважать ее за последовательность и упорство; за восхитительную образованность; за отсутствие страха свободно говорить даже тогда, когда это звучало откровенно пренебрежительно. Ирина для меня была и останется одним из символов свободы мысли без страха и оглядок. Мои искренние соболезнования семье Ирины Дмитриевны. Это потеря крайне важного периода взросления нашей Украины".

Телеведущая Ольга Фреймут подчеркнула, что Ирина отдала свою жизнь за родной язык.

"Она боролась за язык. Не всегда деликатно, не всегда удачно, но так искренне. Как никто из нас. Давайте разговаривать на украинском. Ирина отдала за это жизнь", - написала Ольга.

Подобное мнение высказал и рэпер-воин Александр Ярмак.

"Опять за украинский убивают! Вы не всегда точно формулировали смысл, я мог не со всем соглашаться, но вас нельзя не уважать за устойчивые взгляды. Некоторые просто опережали время", - отметил певец.

Украинская актриса Ксения Мишина также отметила, что это страшное событие для всех.

"Как бы там ни было, но воевать против женщин - это пакость. Светлая память".

А телеведущая Маша Ефросинина высказалась о смерти языковеда так:

"У меня нет слов... Убийства беззащитных детей и женщин со стороны россиян - это пожизненная трагедия для нашей страны. Заказные убийства беззащитных людей внутри Украины - это паскудство и пособничество терроризму. Мои соболезнования близким и родным Ирины Дмитриевны".

К слову, сейчас правоохранители работают над установлением деталей убийства 60-летней Ирины Фарион и ищут виновного в преступлении.

Напомним, ранее стало известно о смерти известного украинского актера, сыгравшего в сериале "Скорая помощь".

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