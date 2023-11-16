Ирину Фарион уволили в соответствии с п. 3 ст. 41 КЗоТ Украины.

Ирина Фарион прокомментировала свое увольнение с должности профессора Львовской политехники после ее скандальных высказываний в адрес украинских защитников.

Согласно приказу, она будет уволена с 16 ноября 2023 года. Как сообщила бывший депутат в своем телеграм-канале, она собирается судиться с заведением.

"Увольнение без подписи. Это что-то новое в трудовом праве. Какие же очень маленькие стали враз те, что работают в больших стенах политехники, которую освятили в свое время жизнью своей Степан Бандера и Роман Шухевич, Екатерина Зарицкая и Остап Мащак, Петр Франко и Степан Чарнецкий. (...) Все только начинается, потому что каждый финиш – это по сути старт. Готовлю иск в суд", – написала она.

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Отметим, что в приказе сказано, что Ирину Фарион уволили в соответствии с п. 3 ст. 41 КЗоТ Украины – совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы.

Увольнение Фарион: что предшествовало

Недавно бывший депутат и тогда еще преподавательница Львовской политехники заявила, что не считает русскоязычных защитников Украины украинцами. На ее слова отреагировали как военные, так и общественность. В частности, студенты Львовской политехники вышли на протест с призывом уволить Фарион из заведения.

На фоне возмущения общества Фарион опубликовала в своем телеграм-канале письмо от студента из оккупированного Крыма, где он выразил ей свою поддержку. При этом она не скрыла его личные данные – студента задержала российская ФСБ.

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