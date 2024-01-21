Прощание состоится 23 января в фойе Одесской киностудии.

В воскресенье, 21 января, умер писатель-сатирик, участник проекта "Голые и смешные" Евгений Хаит. Об этом сообщил друг Хаита - народный артист Украины, депутат Одесского городского совета Олег Филимонов.

"Друзья! Сегодня утром ушел из жизни наш друг, писатель-сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года Женя Хаит. Сердце остановилось, хотя на сердце он никогда не жаловался. И воцарилась пустота. Пишу и до конца не понимаю, что произошло. Женька, умница, очень тонкий и талантливый человек. Замечательные стихи... " - написал Филимонов в Facebook.

Он называет Хаита мастером формулировок, автором прекрасных, глубоких эссе. По словам депутата, сатирик очень любил жизнь. "Он пел с ансамблем девушек. Проводил кастинг для "Голых и смешных" и слыл знатоком женской красоты. Он не употреблял спиртного и всегда завидовал мне, когда я в его присутствии пил коньяк и говорил, вот мне бы так! Женька, дружище, без тебя так пусто и плохо! Покойся с миром!" - написал артист.

Видео дня

Как отмечает Филимонов, прощание с Хаитом состоится во вторник, 23 января, в фойе Одесской киностудии. Похоронят Евгения Хаита на Новогородском (Таировском) кладбище.

О смерти Хаита также сообщили во Всемирном клубе одесситов. "Сегодня ушел из жизни писатель-сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, наш друг Евгений Хаит...Вечная света о Евгении - в наших сердцах...Искренние соболезнования родителям Жени - Юлии и Валерию Исааковичу Хаиту..."- говорится в сообщении.

Что известно о Евгении Хаите:

Евгений Хаит - участник команды КВН ОГУ, с 1991 по 1999 год художественный руководитель "Джентльмен-шоу", сценарист проекта "Голые и смешные". Его отец - сатирик Валерий Хаит, который в 1960-х годах был капитаном одесской команды КВН.

Известие о смерти писателя шокировало людей. Пользователи соцсетей пишут, что он был оптимистом, интеллигентом с тонким чувством юмора, веселым, остроумным.

Люди также отмечают: " Он освещал комнату своей улыбкой и смехом", "Невероятно, несправедливо...", "Светлая память о настоящем одессите и удивительном человеке...".

Вас также могут заинтересовать новости: